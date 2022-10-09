Tatar, Erzincan’a gitmek üzere ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin davetlisi olarak Erzincan'da düzenlenecek Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, basın mensuplarına, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunacak.

Tatar, daha sonra Kıbrıs gazileriyle bir araya gelecek; akşam ise “Türklük Ateşi” adlı etkinliğe katılacak.

Yarın sabah, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki Tarihsel Önemi” konulu bir konferans verecek.

Erzincan'da düzenlenecek diğer etkinliklere de katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, salı günü öğlen saatlerinde KKTC'ye dönecek.