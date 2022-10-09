Künye
Kıbrıs 16
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
7 ay hapis yatacak!
7 ay hapis yatacak!
Camları indirdi...
Camları indirdi...
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
banner107

Tatar, Erzincan’a gitmek üzere ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul üzerinden Erzincan’a gitmek üzere bu sabah saat 05.35’te adadan ayrıldı.

09 Ekim 2022 Pazar 09:12
13 Okunma
Tatar, Erzincan’a gitmek üzere ayrıldı



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin davetlisi olarak Erzincan'da düzenlenecek Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, basın mensuplarına, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunacak.

Tatar, daha sonra Kıbrıs gazileriyle bir araya gelecek; akşam ise “Türklük Ateşi” adlı etkinliğe katılacak.

Yarın sabah, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki Tarihsel Önemi” konulu bir konferans verecek.

Erzincan'da düzenlenecek diğer etkinliklere de katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, salı günü öğlen saatlerinde KKTC'ye dönecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
"Serhat Akpınar’a yeni görevinde başarılar diliyorum"
"Serhat Akpınar’a yeni görevinde başarılar diliyorum"
Demokrat Parti yönetim seçimlerini tamamladı
Demokrat Parti yönetim seçimlerini tamamladı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim