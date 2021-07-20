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Tatar: Esas işgalci Yunanistan’ın ta kendisidir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş açılımının, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

20 Temmuz 2021 Salı 11:08
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Tatar: Esas işgalci Yunanistan’ın ta kendisidir

Tatar, “Bakanlar Kurulumuz tarafından kabul edilen kararla, Kapalı Maraş’ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bölgenin, askeri bölge statüsü kaldırılarak, Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecektir. Bu adımla, iade talebiyle başvuran hak sahiplerine, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bu yönde bir karar vermesine olanak sağlanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı olarak asli görevinin devleti, egemenliği, halkının hak ve çıkarlarını koruyup, Rum tarafının azınlığı yapabilecek bir süreci engellemek ve Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarını daha da güçlendirmek olduğunu belirtti.

Bir anlaşma için egemen eşitlik ve uluslararası  statü zemininde, mevcut iki devlet arasında işbirliği öngören çözüm modelini BM’ye sunduğuna işaret eden Tatar, “Rum tarafının  köhnemiş ve ırkçı zihniyeti,  Annan Planı referandumunun sonucu ve 2017’de Crans Montana’da yaşananlar, Kıbrıs’ta federal zemine dayalı bir çözümün  mümkün olmayacağını ve yaşatılamayacağını   açıkça ortaya koymuştur” dedi.

 Tatar, Barış Harekatı ile Anavatan Türkiye’ye dil uzatanları eleştirerek, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasına devam edildiğini kaydetti. Tatar, “Dış güçler ile bazı çevreler Türkiye’yi işgalci olarak gösterme çabalarını sürdürmektedir. Ancak Kıbrıs’ta esas işgalci, EOKA terör örgütünü organize eden, Akritas Planı’nı hazırlayan, faşist darbeyi gerçekleştiren ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ısrarla bir Rum devletine dönüştürmek isteyen Yunanistan’ın ta kendisidir” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip çıkma kararlığı içerisinde olduklarını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKapalı Maraş
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