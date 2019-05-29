Tatar, eski hükümet ile yeni hükümet kıyaslaması yaptı

UBP Genel Başkanı Tatar, eski hükümet ile yeni hükümet kıyaslaması yaparak CTP Genel Başkanı Erhürman’a yüklendi, "Bu hükümet Türkiye'nin baskısıyla değil, halkın desteğiyle kuruldu" dedi.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, “4’lü koalisyon hükümetinin halkın desteğini kaybetmesi, kendi içinde ciddi sorunlar yaşaması, ortaya çıkan şaibeli işler ve rüşvet iddiaları sonucu yıkıldığını, yerine Türkiye’nin baskısıyla değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın isteği ve desteği ile yeni bir hükümet kurulduğunu” vurguladı.
Başbakan Tatar, şunları kaydetti:
“Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı ile dörtlü koalisyon hükümetinin istifasının ardından yaptığımız görüşme sonrasında bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün kalkınmasını, burada istikrarlı bir hükümet olmasını istediğini söyledim fakat bu, hemen Türkiye’nin isteği ile 4’lü koalisyon hükümetinin bozulduğu ve UBP’nin hükümet yapılmak istendiği şeklinde çarpıtılmaya çalışıldı.
Sayın Erhürman, katıldığı bir televizyon programında, Perşembe günü Meclis’te hükümet programı görüşülürken bana ‘Türkiye’nin istediği hükümeti kurduk’ şeklindeki sözlerimi soracağını söyledi. Daha önce yanıt verdim, hemen tekrar vereyim ki daha fazla istismar etmeye kalkışmasınlar: Benim ne demek istediğim açıktır. Türkiye, 4’lü koalisyon hükümeti kurulmadan önce ne istiyor idiyse, UBP-HP koalisyon hükümeti kurulmadan da onu istiyordu. Türkiye, KKTC’de ekonomik kalkınma istiyor.
Sayın Tufan Erhürman’ın bütün bunları bilmezmiş gibi benim sözlerimin çarpıtılmasından, başka noktalara çekilmesinden yararlanmaya çalışması doğru bir muhalefet şekli değildir.
Sayın Erhürman’ın kurduğu, 4’lü koalisyon hükümeti halkın desteğini kaybetmesi, kendi içinde ciddi sorunlar yaşaması, ortaya çıkan şaibeli işler ve rüşvet iddiaları sonucu yıkıldı.
Yerine ise Türkiye’nin baskısıyla değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın isteği ve desteği ile yeni bir hükümet kuruldu.
Tufan bey bir taraftan, Türkiye ve diğer partileri suçlamazmış havalarına girerken, diğer taraftan benim söylediklerini çarpıtmakla, demagojiyle bir yere varamaz.
Halkımız her şeyin farkındadır.”
ancak gulunur buna
Kudret Özersay da Tufan Erhurmen'in söylediğini ima etti. Ben Sn. Özersay'ın bu hükümetin Reyis'in tam da istediği ve beklediği, bunun için da ön görüşmeler yapıldığını reddedemeyeceğine inanıyorum.
Sn. Tatar, oruç: sadece belli saatlerde yemek yememek değildir. Aynı saatlerde belli zevklerden ve yalan beyan ve söylemlerden de uzak durabilmeyi emreder. Bu bakımdan bu tür beyanları oruçlu olmadığınız periyotlarda yapın ki orucunuz bozulmasın.
Kurtarıcımız Tatar başkan .vay vay vay
Tufan Erhürman Türkiye'yi günah keçisi yaptı. 4'lü koalisyon hükümetinin doğal olmadığını, beceriksiz ve iş bilmez olduğunu söylemiyor.