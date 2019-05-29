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Tatar, eski hükümet ile yeni hükümet kıyaslaması yaptı

Tatar, eski hükümet ile yeni hükümet kıyaslaması yaparak CTP Genel Başkanı Erhürman’a yüklendi, "Bu hükümet Türkiye'nin baskısıyla değil, halkın desteğiyle kuruldu" dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:59
Tatar, eski hükümet ile yeni hükümet kıyaslaması yaptı
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UBP Genel Başkanı Tatar, eski hükümet ile yeni hükümet kıyaslaması yaparak CTP Genel Başkanı Erhürman’a yüklendi, "Bu hükümet Türkiye'nin baskısıyla değil, halkın desteğiyle kuruldu" dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, “4’lü koalisyon hükümetinin halkın desteğini kaybetmesi, kendi içinde ciddi sorunlar yaşaması, ortaya çıkan şaibeli işler ve rüşvet iddiaları sonucu yıkıldığını, yerine Türkiye’nin baskısıyla değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın isteği ve desteği ile yeni bir hükümet kurulduğunu” vurguladı.

Başbakan Tatar, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı ile dörtlü koalisyon hükümetinin istifasının ardından yaptığımız görüşme sonrasında bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün kalkınmasını, burada istikrarlı bir hükümet olmasını istediğini söyledim fakat bu, hemen Türkiye’nin isteği ile 4’lü koalisyon hükümetinin bozulduğu ve UBP’nin hükümet yapılmak istendiği şeklinde çarpıtılmaya çalışıldı.

Sayın Erhürman, katıldığı bir televizyon programında, Perşembe günü Meclis’te hükümet programı görüşülürken bana ‘Türkiye’nin istediği hükümeti kurduk’ şeklindeki sözlerimi soracağını söyledi. Daha önce yanıt verdim, hemen tekrar vereyim ki daha fazla istismar etmeye kalkışmasınlar: Benim ne demek istediğim açıktır. Türkiye, 4’lü koalisyon hükümeti kurulmadan önce ne istiyor idiyse, UBP-HP koalisyon hükümeti kurulmadan da onu istiyordu. Türkiye, KKTC’de ekonomik kalkınma istiyor.

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Türkiye, KKTC’nin kişi başına düşen milli gelirini 25 bin dolara çıkarmak hedefindedir. Bunun için de KKTC hükümetleri ile Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolleri imzalıyor, bunların uygulanmasını talep ediyor. Bunun olabilmesi için de buradaki hükümetlerin bu konuda kendi içlerinde bir ahenk olması lazımdır. Olmadığında ne olduğu CTP-UBP koalisyon hükümetinin KKTC’ye su getirilmesi meselesinde yaşadığı sorun nedeniyle dağılmasında yaşanmış ve görülmüştür.

Sayın Tufan Erhürman’ın bütün bunları bilmezmiş gibi benim sözlerimin çarpıtılmasından, başka noktalara çekilmesinden yararlanmaya çalışması doğru bir muhalefet şekli değildir.

Sayın Erhürman’ın kurduğu, 4’lü koalisyon hükümeti halkın desteğini kaybetmesi, kendi içinde ciddi sorunlar yaşaması, ortaya çıkan şaibeli işler ve rüşvet iddiaları sonucu yıkıldı.

Yerine ise Türkiye’nin baskısıyla değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın isteği ve desteği ile yeni bir hükümet kuruldu.

Tufan bey bir taraftan, Türkiye ve diğer partileri suçlamazmış havalarına girerken, diğer taraftan benim söylediklerini çarpıtmakla, demagojiyle bir yere varamaz.

Halkımız her şeyin farkındadır.”

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Son Güncelleme: 29.05.2019 16:06
Anahtar Kelimeler:
şaibeKıbrısHaberErhürmanHükümetTatar
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:)) 2019-05-29 16:40:12

ancak gulunur buna

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Doğru Söz 2019-05-29 17:13:13

Kudret Özersay da Tufan Erhurmen'in söylediğini ima etti. Ben Sn. Özersay'ın bu hükümetin Reyis'in tam da istediği ve beklediği, bunun için da ön görüşmeler yapıldığını reddedemeyeceğine inanıyorum.
Sn. Tatar, oruç: sadece belli saatlerde yemek yememek değildir. Aynı saatlerde belli zevklerden ve yalan beyan ve söylemlerden de uzak durabilmeyi emreder. Bu bakımdan bu tür beyanları oruçlu olmadığınız periyotlarda yapın ki orucunuz bozulmasın.

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Bello 2019-05-29 18:36:56

Kurtarıcımız Tatar başkan .vay vay vay

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Vatandaş20 2019-05-29 20:24:26

Tufan Erhürman Türkiye'yi günah keçisi yaptı. 4'lü koalisyon hükümetinin doğal olmadığını, beceriksiz ve iş bilmez olduğunu söylemiyor.

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