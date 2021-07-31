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Tatar, Esnaf Kredi Kooperatifi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Esnaf Kredi Kooperatifi’ni ziyaret etti.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:17
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Tatar, Esnaf Kredi Kooperatifi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi koşullarına rağmen içinde bulunulan süreçte KKTC’nin geleceği için çalışan ve esnafa yapılan katkılardan dolayı Esnaf Kredi Kooperatifi’ne teşekkür etti.

Pandemi koşullarında kaynak yaratarak Türkiye Cumhuriyeti ile kooperatiflerin karşılıklı yaptığı anlaşmalarla ve uygun koşullarda kredi imkanlarının yaratılmasının, büyük bir başarı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin farklı illerinde meydana gelen yangın felaketinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederek, “Türkiye’nin acısı bizim de acımızdır” dedi.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarEsnaf Kredi Kooperatifi
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