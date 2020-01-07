Tatar: Faizlerin düşmesi iyi ancak beklentimiz daha da düşmesi

Başbakan Ersin Tatar, faizlerin düşmesinin ekonomiye dinamizm katacağını belirterek, bu yöndeki beklentilerini Bankalar Birliği’ne iletti.

Tatar, faizlerin düşmesinin iyi olduğunu, ancak daha da düşmesi beklentisi taşıdıklarını söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ve Merkez Bankası Başkanı’nın katılımıyla Başbakanlık’ta bir toplantı gerçekleştiren Başbakan Ersin Tatar, birliğe taleplerini ileterek, genel piyasa faizlerinin daha da düşmesini beklediklerini kaydetti.

Bankalardaki tasarrufun 30 milyar TL’ye yaklaştığını da kaydeden Tatar, bunun KKTC bütçesinin 3 katından fazla olduğunu belirterek, bu kaynakların iyi yönetilmesi gereğine dikkat çekti.

Bankacılık sektörünün ele alındığı toplantıda Başbakan Tatar, birliğe taleplerini iletti.

Başbakan Tatar konuşmasında, faizlerin düşmesinin iyi olduğunu, ancak beklentilerinin daha da düşmesi olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk Lirası faizlerde yüzde 30’lardan 12-15’lere düşmüş olduğunu belirten Başbakan Tatar, şu an için faizlere müdahalelerinin söz konusu olmadığını, ancak bazı bankaların öncülük ederek, genel piyasa faizlerinin düşmesini beklediklerini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, “Serbest piyasa ekonomisinde Merkez Bankası’nın belirlemesiyle kredi faizlerinde vatandaşa, yatırımcıya, iş insanına yansıyacak şekilde bu faizlerde bir düşüş beklentisi içerisinde olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gecikmeli olabilir, çeşitli sebeplerden dolayı ama tabi epey de zaman olmuştur bu faizler düşeli dolayısıyla yavaş yavaş bunun ekonomiye yansımasını bekliyorum” dedi.

“MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞTÜ, KREDİ FAİZLERİ DE DÜŞMELİ”

Ekonominin içinde bulunduğu durumda, genel piyasa faizlerinin düşmesinin ekonomiye yansımasının iyi olacağını da kaydeden Başbakan Ersin Tatar, mevduat faizlerinin düştüğünü, dolayısıyla kredi faizlerinin de düşmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, “Dünyada bir takım krizlerden bahsediliyor. ABD ve İran arasındaki gerginlik, para hareketleri, altın fiyatlarının artması gibi bir takım gelişmeler oldu. Ama KKTC küçük bir ada ekonomisi olduğu için o kadar çalkantılardan etkilenmez. Çünkü şu kadar ihracat, şu kadar ithalat, şu kadar yatırım, öyle bir sıkıntımız yok . Biz kendi içimizde yapacağımız çalışmalarla, yönlendirmelerle hem iş dünyasına, hem vatandaşa, hem de yatırımcılara gerekli sinerjiyi verebilmek ve onlara yatırım cesaretini kamçılamak için bu çalışmaları hep birlikte yapmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Başbakan konuşmasında, mevduat sahiplerinin bankalardaki mevduatlarının korunmasını önemine de dikkat çekti.

MEVDUAT 30 MİLYAR TL’YE YAKIN

Başbakan Ersin Tatar, “Bankalardaki tasarruf son aldığım bilgiye göre, 30 milyar TL’ye yakın bir rakamdan bahsediyoruz. KKTC’nin bütçesi 8,8 milyar TL’dir. Dolayısıyla bütçenin 3 katından fazla bir tasarruf, bir birikim. Bu tasarruflar sizlere emanet. Sizlere emanet olduğu için Merkez Bankası’nın denetiminde bu kaynakların iyi yönetilmesi ve ekonomiye kaynaklar olarak sağlanması çok önemlidir” dedi.

TASARI KOMİTEDE

Başbakan Tatar, finans sektörü ile ilgili yasa tasarısının halen Cumhuriyet Meclisi’nde beklediğini de kaydederek tasarı üzerindeki çalışmaların en erken zamanda tamamlanması için ilgili komiteye talimat verdiğini kaydetti.