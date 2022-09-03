Tatar: “Farklı sanat dallarıyla kendi kültürel yapımızı dünya ile paylaşmak önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ferdiye Yurdakul’un Taş Ev Butik Hotel ve Sanat Galerisi’nde düzenlenen “Circle of Life” isimli mandala sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar açılıştaki konuşmasında, ülke adına yapılan kültürel çalışmalarda böylesine güzel bir sergide bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Farklı sanat dallarıyla kültürel yapıyı dünya ile paylaşmanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ferdiye Yurdakul’a ve serginin açılmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.