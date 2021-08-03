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Tatar: Federasyon dönemi bitti, tek yol 'iki devletli' çözüm...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonuna katıldı.

03 Ağustos 2021 Salı 21:12
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Tatar: Federasyon dönemi bitti, tek yol 'iki devletli' çözüm...

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinden önce bütün propagandasını, iki devletli çözüm üzerine yerleştirdiğini vurgulayarak, “Kıbrıs'ta artık yeni bir vizyonla bu süreci götürmek istediğimizi, federasyon temelli bir anlaşmanın olamayacağını söyledik” dedi.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan bağımsız devletten bahsettiklerini, ancak bu şekilde kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılabileceğini vurguladı.

Doğru siyaseti temsil ettiğini de dile getiren Tatar, şunları söyledi.

"MUHALİFLERİM HALA FEDERASYON BAHSEDİYOR"

“Benim muhaliflerim hala federasyondan bahsediyor. Buradan Mehmet Ali Talat’a da sesleniyorum. Annan Planı zamanında çok fırsatlar geldi. Federasyondan netice aldınız mı? Yoldaşlarınız sizi yarı yolda bıraktılar.”

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın, “Ne yapayım çözüm için kendimi Sarayönünde mi asayım?” sözlerini anımsatan Tatar, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise her türlü tavizi verdiğini, buna rağmen Rum lider Nikos Anastasiadis’in masayı terk ettiğini, Akıncı’nın ise “Bizim neslin son denemesidir” dediğini anımsattı.

"TEK YOL İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDÜR"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’ye götürdüğü egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm modeli için ‘tarihi bir dönüm noktası’ ifadelerini kullandığını söyleyen Tatar, federasyon döneminin kapandığını, tek yolun ‘iki devletli’ çözüm olduğunu yineledi.

Tatar, Rum tarafının niyetinin “Federasyon masallarıyla, Kıbrıslı Türkleri zaman içinde azınlığa indirmek” olduğunu söyledi.

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