Tatar : “Federasyon görüşmelerinde tuzaklar var"

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs sorununda müzakere masasından kaçmayacağını belirterek, “Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeler var. Kıbrıs’ta dengeler değişti. Müzakere masasında ve 5’li konferansta olacağım. Burada bir yapı, ekonomi ve hayat var. Beklentilerimizi anlatacağız.” dedi.

Ersin Tatar, Haber Kıbrıs Web TV’ye konuk oldu ve seçimle ilgili soruları yanıtladı.

“Konfederasyon, federasyondan daha iyidir”

Ersin Tatar, Rum tarafının “federasyon” adı altında Türk tarafını “üniter bir devlete” çekmek istediğini belirterek, “Federasyon görüşmelerinde tuzaklar var, bazıları lehimize görünse de yapacakları girişimlerle aleyhimize dönebilir” dedi.

Kanatları sağlam iki devletli bir yapının daha iyi olduğunu, bunun da federasyon değil konfederasyon olabileceğini ifade eden Tatar, “Yani konfederasyonu savunabiliriz” dedi.

Ersin Tatar, konfederasyon sisteminde, Türkiye’nin garantörlüğünün devam edeceğini, Türkiye ile ilişkilerin süreceğini, kuzeydeki devletin daha güçlü olacağını ve kendi kendine karar alabileceğini söyledi.

“Akıncı’nın oyunlarına alet olmam”

İkinci turda yarışacağı bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ile televizyon programına neden katılmadığı konusunda da bilgi veren Tatar, şöyle konuştu: