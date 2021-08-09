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Tatar, Financial Times'a verdiği röportajda 'ırk' kelimesini kullanmadığını belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Financial Times'a verdiği röportajda 'ırk' kelimesini kullanmadığını belirterek, kendisini eleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a yanıt verdi.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 22:33
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Tatar, Financial Times'a verdiği röportajda 'ırk' kelimesini kullanmadığını belirtti

Tatar, Financial Times'a verdiği röportajda, Rumların hristiyan ve farklı geleneklere sahip olduğunu söylediğini, 'ırk' kelimesini ise kullanmadığını belirterek, kendisine sert tepki gösteren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Tatar'ın paylaşımında, "Financial Times’a açıklamamda Kıbrıs’ta 2 ayrı halk var, Türk’ler müslüman, Rum’lar hristiyan ve farklı kültür ile geleneklere sahip. 1963’den beri ayrı. 2 tarafı federasyon çatısı altında birleştirmek artık imkansız. Zorla evlilik olmaz dedim. Irk kelimesini kullanmadım Hocam" ifadeleri yer aldı.

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