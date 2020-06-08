Tatar : Finansla ilgili tasarının yasallaşması sektörün yönetimi ve denetimi için önemli

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk önce onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi.

Bu bölümde, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere onaya sunuldu. Tezkere oy birliği ile kabul edildi.



SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yasa tasarısıyla ilgili söz aldı.

Sucuoğlu, yasa tasarısının ocak ayında Bakanlar Kurulu’ndan Meclis’e gönderildiği söyleyerek, “Tasarı özellikle engellilerin maaş ve barem düzenlenmesinde eksik olan unsurların tamamlanmasına fayda sağlayacak” dedi.

Konuşmalardan sonra oylamaya geçildi. Tasarının ivedilikle komitede görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesi onaya sunuldu.



ATUN

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, söz alarak tasarıyla ilgili bilgi verdi.

Atun, hazırlanmasının üzerinden 9 yıl geçtiğini ancak siyasi irade gösterilemediği için tasarının yasallaşamadığını belirtti.

Atun, “Bu komitenin gündemindeki en önemli tasarıdır. Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı da görüşülüyor. Şu anda ivediliği istenen tasarıdan sonra yaz aylarında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Yasa Tasarısı ele alınacak. Bunları sıra ile ele alacağız. Özellikle tasarı iş çevrelerinin ve Maliye Bakanlığı’nın mustarip olduğu kayıt dışı ekonominin engellenmesinde rol oynayacak. Tefecilik bu ülkenin kanayan yaralarından biri” dedi.



TATAR

Başbakan Ersin Tatar, komite başkanı Atun’a teşekkür etti, yıllardır Meclis gündeminde olan tasarının yasallaşmasının finans sektörünün yönetimi ve denetimi için önemli olacağını söyledi.

Tatar, “Bankaların ve Merkez Bankası’nın dışında olan hacimleri bilemiyoruz. Bu nedenle sistematik planlamada sıkıntı yaşanıyor. Rakamlar küçümsenecek rakamlar değil. Milyar TL’ler söz konusu” dedi.

Yasa ile finans piyasalarında hacmin ne olduğunun, fiyatlandırmanın nasıl olduğunun mercek altına alınacağını kaydeden Başbakan, “KKTC’de ne kadar çek, kimin elinde, çeklerin kırdırılması ne kadar? Çek kırdırmada yüzde 30-40 faiz alan insanlar var. Devlet buraya müdahale etmeli, kimlerin bu işi yaptığını bilmeli. Merkez Bankası’nın süreçte yer alması, piyasaların şeffaflık şekilde denetlenmesi önemli” dedi.



ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de tasarıyla ilgili söz aldı.

Özyiğit, hükümete, “Sizin 3 ay ertelediğiniz çekler kimin elinde?” diye sordu.

Cemal Özyiğit, Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı’nın komitede görüşüldüğünü, kooperatiflerin bu düzenlemeyle ilgili endişesi olduğunu ifade etti, endişenin giderileceğine inanç belirtti.

Özyiğit, “Bu meclis artık birleşik faiz illetini gündemine almalı” şeklinde konuştu.

Özyiğit, tasarıyla ilgili ivediliğe destek vereceklerini belirtti.

TOROS

CTP milletvekili Fikri Toros da Genel Kurulda söz aldı.

Toros, “KKTC’de en çok gurur duyduğumuz sektörlerden biri de bankacılıktır. Bankalar, ülkemizin bankacılık sistemine azami güven veriyor” dedi.

Yasa tasarısının kontrol dışı finansman faaliyetlerini, tefeciliği önlemeye yönelik olduğunu belirten Toros, “Güvenirlik şart. Kayıt dışılığa karşı mücadelede önemli bir unsur. Bu, suç gelirlerinin aklanmasına da katkı koyacak bir yasa tasarısı” dedi.

Toros, tasarıya destek vereceklerini belirtti.

Tezkere, oy birliği ile kabul edildi.