Tatar: Fon sürdürülebilir değil

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ise özel sektör çalışanlarına ek maaş desteğiyle ilgili tüzüğün geçmesinin mümkün olmadığını, çünkü koalisyondaki bazı partilerin bunu desteklemediğini savunarak, kaynak için kullanılacak fonun da sürdürülebilir olamayacağı görüşünü belirtti.

Ersin Tatar, Meclis Genel Kurulu’nda Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi kapsamında konuşma yaptı.

“Özel sektör çalışanlarına ek maaş” verilmesi kapsamında yerli istihdamın desteklenmesi için oluşturulan bir fonun kullanılacağıyla ilgili açıklamaları değerlendirmek istediğini belirten Tatar, bu fonun popülizme alet edilmesinin doğru olamayacağını kaydetti.

Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in sigorta ve sendikalaşmayla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirerek, iş dünyasının özelde sendikalaşmaya karşı olduğuna dair popülizm yapıldığını, kimsenin buna karşı olmadığını kaydetti.

Bu tüzüğün geçmesinin mümkün olmadığını çünkü hükümetteki bazı partilerin desteklemediğini ileri süren Tatar, Çeler’in bu iş oldu diye açıklamalar yapmasının yanlış olduğunu söyledi.

Tatar, yapılan açıklamaların Başbakan’ı da zorda bırakacak çelişkiler içerdiğini kaydederek, kendilerinin de her zaman yasalar doğrultusunda hak ve çıkarlarını korumayı desteklediklerini ancak bu fonun kullanılmasının sürdürülebilir olamayacağını belirtti.

Tatar, bu önerinin yeniden gözden geçirilmesini önerdi.