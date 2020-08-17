Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Mağusa Limanı'nda taksi içerisinde 3 Suriyeli tutuklandı
Mağusa Limanı'nda taksi içerisinde 3...
Tartıştığı ev arkadaşına şarap açacağını sapladı
Tartıştığı ev arkadaşına şarap açacağını...
Emaneti cebe attı
Emaneti cebe attı
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
Flaş Haber
KKTC'de 3 yeni pozitif vaka!
Kapat

Tatar: "Fransa'nın Kıbrıs ile ilgili tutumu gerginliği arttırıyor"

Başbakan Tatar, Fransa’yı Kıbrıs konusundaki tutumunu gözden geçirmeye davet etti.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:26
764 Okunma
Tatar: "Fransa'nın Kıbrıs ile ilgili tutumu gerginliği arttırıyor"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne askeri desteğinin barışa değil, taraflar arasında gerginliğin artmasına, Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasının uzamasına hizmet ettiğini” belirtti.

Tatar, açıklamasında şunları ifade etti:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında 4 Nisan 2017’de imzalanan ‘Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması’nın’ 1 Ağustos tarihinde yürürlüğe girdiği Fransa tarafından da resmen açıklanmış bulunuyor.

Bir kere herkese hatırlatmakta fayda görüyorum ki Kıbrıs Türkünün eşit ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti 21 Aralık 1963’te Rumların silahlı saldırıları sonucu Kıbrıs Türkü’nün Devlet’ten atılmasıyla yıkılmıştır.

Güney Kıbrıs’taki Devlet bir Rum Devleti’dir.

Dolayısıyla, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sanki bizim de ortak olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti devam ediyormuş gibi uluslararası anlaşmalara imza atmaya devam etmesi uluslararası hukuk bakımından ciddi bir ayıp olmaya devam etmektedir.

Fransa’nın bu durumu bile bile Rumlarla anlaşma yapması, 1960 Antlaşmalarına aykırıdır ve bu anlaşmaların taraflar arasında kurduğu dengeyi bozması nedeniyle tehlikeli bir adımdır.

Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne askeri destek sağlamakla barışa değil bölgede gerginliğin artmasına, Kıbrıs sorununun bir sonuca bağlanmasına uzamasına hizmet etmektedir.

Oysa, Fransa BM Güvenlik Konseyi üyesidir ve barışın sağlanması ve/veya devam etmesi gibi önemli bir sorumluluğu vardır.

Fransa’yı bütün bu gerçekler ortadayken Rum Yönetimi’ne sağladığı askeri destek nedeniyle kınıyor bir an önce tutumunu gözden geçirmeye davet ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’deki haklarını korumakta kararlıdır.

Kimsenin Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini, güvenliğini hiçe sayan tutumlarına boyun eğmeyeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarFransaDoğu Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir haftada 73 kaza, 21 yaralı
Bir haftada 73 kaza, 21 yaralı
Ombudsman Emine Dizdarlı,rapor yayınladı
Ombudsman Emine Dizdarlı,rapor yayınladı
Mağusa Limanı'nda taksi içerisinde 3 Suriyeli tutuklandı
Mağusa Limanı'nda taksi içerisinde 3 Suriyeli tutuklandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim