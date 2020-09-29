Tatar, Fuat Oktay ile görüşecek

Başbakan Ersin Tatar, bu akşam Türkiye Cumhuriyetine ait bir uçakla Ankara’ya gidecek.

Ankara’dan şu sıralarda adaya gelmeye hazırlanan uçakla birlikte, Türkiye’ye gidecek Tatar, yarın sabah Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelecek.

Toplantının gündemi ekonomik gelişmeler, pandemi, tamamlanması için çalışılan yeni hastane ve su olarak ifade edildi.

Adaya öğrenci gelmesi, turizmin içine düştüğü durum ve birçok konuda hükümetin Türkiye’den katkı talep ettiği, Tatar tarafından istenen görüşmeye bugün cevap verildiği belirtiliyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan yeni gelişmeleri değerlendirmek üzere bu akşam Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette, Kovid-19 salgınının getirdiği daralma nedeniyle KKTC Kamu Maliyesinde ortaya çıkan sorunların aşılması, Türkiye ile KKTC arasındaki su boru hattındaki arızanın giderilmesiyle ilgili son durum ve Lefkoşa’da yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında gelinen aşama da değerlendirilecek.

Görüşmede ayrıca 1 Ekim tarihinde başlayacak eğitim dönemi için Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın KKTC’de kullanılmasına ilişkin süreç de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar arasındaki görüşmenin 20.00’de yapılması planlanıyor.