Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Ersin tatardan canlı yayın programı için açıklama!
Hırsız teminatla serbest kaldı
Hırsız teminatla serbest kaldı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Baktı diye darp edildi
Baktı diye darp edildi
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı

Tatar, Fuat Oktay ile görüşecek

Başbakan Ersin Tatar, bu akşam Türkiye Cumhuriyetine ait bir uçakla Ankara’ya gidecek.

29 Eylül 2020 Salı 18:15
990 Okunma
Tatar, Fuat Oktay ile görüşecek

Başbakan Ersin Tatar, bu akşam Türkiye Cumhuriyetine ait bir uçakla Ankara’ya gidecek.

Ankara’dan şu sıralarda adaya gelmeye hazırlanan uçakla birlikte, Türkiye’ye gidecek Tatar, yarın sabah Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelecek.

Toplantının gündemi ekonomik gelişmeler, pandemi, tamamlanması için çalışılan yeni hastane ve su olarak ifade edildi.

Adaya öğrenci gelmesi, turizmin içine düştüğü durum ve birçok konuda hükümetin Türkiye’den katkı talep ettiği, Tatar tarafından istenen görüşmeye bugün cevap verildiği belirtiliyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan yeni gelişmeleri değerlendirmek üzere bu akşam Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette, Kovid-19 salgınının getirdiği daralma nedeniyle KKTC Kamu Maliyesinde ortaya çıkan sorunların aşılması, Türkiye ile KKTC arasındaki su boru hattındaki arızanın giderilmesiyle ilgili son durum ve Lefkoşa’da yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında gelinen aşama da değerlendirilecek.

Görüşmede ayrıca 1 Ekim tarihinde başlayacak eğitim dönemi için Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın KKTC’de kullanılmasına ilişkin süreç de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar arasındaki görüşmenin 20.00’de yapılması planlanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersin tatardan canlı yayın programı için açıklama!
Ersin tatardan canlı yayın programı için açıklama!
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Canlı yayından neden korktu?
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Canlı yayından neden korktu?
Ali Pilli : 5 pozitif vakaya rastlandı
Ali Pilli : 5 pozitif vakaya rastlandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim