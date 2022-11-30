Tatar: Gambiya ile işbirliğini geliştirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Joof’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında saat 13.00’te yer alan kabulde Özel Temsilci Ergün Olgun ile İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar da hazır bulundu.

Kabulde konuşan Joof, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendisini kabul etmesinden dolayı teşekkürlerini sundu ve Gambiya’daki eğitime yaptığı katkıdan dolayı KKTC’ye gelmeyi ısrarla istediğini söyledi.

Joof, ülkesine döndüğü zaman kendilerini kabulünden dolayı bir minnettarlık mektubu yazarak Cumhurbaşkanı Tatar’a göndereceklerini söyledi ve Cumhurbaşkanı Tatar’ı normal protokol ile karşılanmak üzere Gambiya’ya davet etti.

Joof, Gambiya Devlet Başkanı’nın Tatar’ı kabul etmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Sadece eğitim değil diğer birçok alanda KKTC ile Gambiya arasındaki iş birliğinin geliştirilebileceğini ifade eden Joof, buna yönelik bir anlaşma imzalamak istediklerini ancak öncesinde bir mutabakat belgesi hazırlayarak KKTC’li yetkililere göndermek ve bununla ilgili bir karşılık alma düşüncesinde olduklarını söyledi.

Joof fikir birliğine varılması halinde bir teknik heyetin KKTC’ye gelerek buradaki yetkililerle bir ön çalışma yapabileceğini belirtti.

İnsan yetiştirmenin ve eğitimin zaman alan, çok önemli bir süreç olduğunu kaydeden Joof, sürdürülebilirlik ve kabul edilebilirlik çerçevesinde her iki ülkeye de yarar sağlayacak uluslararası ilişki kurmak istediklerini anlattı.

Joof, BM’de olduğu gibi ortak çıkarlar doğrultusunda, başka çevrelerin ne düşündüğünü dikkate almadan “kazan- kazan” prensibi doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirebileceklerini belirtti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Joof’u kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Joof’un KKTC’yi ziyaret etmeninin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Tatar her iki ülkeye ve insanına da yarar sağlayacak eğitim, turizm ve diğer alanlardaki ilişkileri geliştirmek, kültürel bağlar kurmak için daha fazla çalışmak istediklerini belirtti.

Tatar, Gambiya ile KKTC arasındaki bir köprü kurulması amacıyla ilgili bakanlıkların da dahil olacağı çalışmalar yapılabileceğini de söyledi.

Joof’un konuşmasından KKTC’nin bazı sorunları hakkında bilgisi olduğunu anladığını ifade eden Tatar, dünya ile entegre olabilmek için ellerinden geleni ortaya koyduklarını ve bir çok başarıya imza attıklarını belirtti.

Özellikle eğitim alanında KKTC’nin büyük bir başarı sağladığını, KKTC üniversitelerde 144 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, insan kaynağı yetiştirmenin zor olduğunu, KKTC’nin bunu başardığını ve yüksek donanımlı bir insan kaynağına sahip olduğunu ifade etti.

Tatar, KKTC’de eğitim gören öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde yüksek görevler ifa ettiğini anlattı.

Joof’un konuşmasının kendisine güven verdiğini belirten Tatar, Gambiya’ya iade-i ziyarette bulunmayı arzu ettiğini kaydetti.

KKTC’de eğitim gören Gambiyalı öğrencilerin de kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Tatar, onlara üniversitelerde güzel fırsatlar tanındığını ve en iyi şekilde eğitim görmeleri yönünde çaba sarf edildiğini de söyledi.