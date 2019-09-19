Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alzheimer Derneği panel düzenliyor
“Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” konulu...
New York'ta e-sigara yasağı
New York'ta e-sigara yasağı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor

Tatar: “Garantörlükten vazgeçilemez”

Başbakan Ersin Tatar kısa bir sunum yaptı ardınan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:24
Tatar: “Garantörlükten vazgeçilemez”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta federal temelde bir çözüm olması durumunda bile Kıbrıs Türk devletinin yaşayacağını ifade etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde Gazetecilerle buluştu. Başbakan Ersin Tatar kısa bir sunum yaptı ardınan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tatar, KKTC’nin varlığının, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin başarı hikayesi olduğunu ifade etti.

Mavi vatan ve Doğu Akdeniz’deki hava hakimiyetinde KKTC’nin olmaması durumunda, emperyalist güçlerin Türkiye’yi Anadolu’ya hapsedeceğini belirtti.

“Garantörlükten vazgeçilemez”

Tatar, Kıbrıs Türk toplumu olarak garantörlükten vazgeçemeyeceklerini kaydederek siyasi eşitliğin tek başına yeterli olmadığını partisinin görüşünün egemen eşitlik yönünde olduğunu belirtti.

Tatar, sıfır “asker sıfır garanti olamaz. Kıbrıs'ta eşit bir şekilde her alanda Kıbrıs Türkü hak sahibidir” dedi.

HABER KIBRIS

banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberKıbrısTatarFederal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor
Tatar: "İki devlet, tek seçenek bu"
Tatar: "İki devlet, tek seçenek bu"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim