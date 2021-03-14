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Tatar: Gayrıresmi 5 +BM toplantısı için büyük bir çalışma içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

14 Mart 2021 Pazar 18:00
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Tatar: Gayrıresmi 5 +BM toplantısı için büyük bir çalışma içerisindeyiz

Tatar, Nisan ayı Sonunda Cenevre’de gereçekleştirilecek gayrıresmi 5 +BM toplantısı için büyük bir çalışma içinde olduklarını belirterek, Kıbrıs Türk halkının Adadaki güvenliğinin sağlanmasının öneminin bir kez daha altını çizdi.

Ersin Tatar, toplantıda Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği mücadelenin egemen eşitliğe dayalı ve iki devletin işbirliği şeklinde bir anlaşma zemininin arayışı içinde olunacağını tüm dünyaya sesleneceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü’nün güveneceği, dayanacağı tek ülke, bu bölgenin en büyük ülkesi, buranın garantörü, Anavatanı ve aynı zamanda bin 900 kilometrelik sahil şeridiyle bu bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye’nin muhakkak ki Kıbrıs meselesinin garantörü olmalıdır. Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda, bu coğrafyada Kıbrıs adasındaki güvenliği ancak Türkiye’nin garantörlüğüyle sağlananilir”dedi.

Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve esenliğinin sağlanabilmesi için doğru bir anlaşma zemininin ortaya çıkmasının önemine de vurgu yapan Tatar, bunun için de geçmişin ve tarihin iyi bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar bundan sonra yapılacak bir anlaşmanın sağlam ve sürdürülebilir olmasının önemine işaret ederek, kalılıcı, adil ve en önemlisi Kıbrıs Türk halkının güvenliğini de içermesi gerektiğine işaret etti.

Doğu Akdeniz’in öneminin giderek arttığının da altını çizen Tatar, buradaki hak, çıkar ve menfaatlerin ve de güvenliğin korunması bakımından geçmişten ders alarak yapılacak bir anlaşmanın çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

BRT
 

Son Güncelleme: 14.03.2021 19:03
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