Tatar, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı ’ın Gaziler Günü mesajı şöyle:

“Gazilerimize, şehitlerimize ve evlatlarımıza karşı en büyük sorumluluğumuz; devletimizi yüceltmek, geliştirmek ve ona sahip çıkmaktır”

“Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazi’ unvanının verildiği günün yıl dönümünü, ‘Gaziler Günü’ olarak büyük bir coşku ve gururla Türk ulusu ile birlikte kutlamaktayız.

Türk milleti, aziz şehitlerimizin ve vatan uğruna çarpışan gazilerimizin açtığı yolda emin adımlarla yürüyerek coğrafyalar fethetmiş, devletler kurmuş; her koşulda bayrağına, özgürlüğüne ve istikbaline sahip çıkmıştır.

Kıbrıs Türkü bugün kendi devletinde, atalarından yadigâr manevi mirasının bilinciyle egemenliğine ve hürriyetine sahip çıkmaktadır.

Kıbrıs’ta da bir asırdan uzun süredir devam etmekte olan bağımsızlık, egemenlik ve özgürlük mücadelesinde, Kıbrıs Türk halkı, tüm olumsuz koşullara rağmen EOKA terörüne karşı destansı bir direniş sergileyerek evlatlarını toprağa vermiştir. Bu kutsal mücadeleyi, toprağa verdiğimiz şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmak mümkün değildir.

Mücahit Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar direnişinin ardından Anavatan Türkiye’nin, uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı ile Türk askeri

Kıbrıs’a ayak basmış; halkımızı özgürlüğe, bütün Kıbrıs’ı barışa ve huzura kavuşturmuştur.

Unutulmamalıdır ki, Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleşmemiş olsaydı ikinci bir Girit faciası yaşanacak, Kıbrıs’ta tek bir Türk bile sağ kalmayacak, Kıbrıs tıpkı Girit gibi Helen Adası’na dönüşmüş olacaktı. Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleşmemiş olsaydı, aynı zamanda 15 Temmuz faşist darbesine karşı çıkan bütün Rum darbeciler tarafından katliamdan geçirilecek,

Yunanistan’daki Cunta Yönetimi yıkılmayacaktı. Harekâtı bu boyutuyla da değerlendirmek gerekmektedir.

Hiçbir hâl ve koşulda devletimizden, egemenliğimizden ve özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Gazilerimize, şehitlerimize ve evlatlarımıza karşı en büyük sorumluluğumuz; devletimizi yüceltmek, geliştirmek ve ona sahip çıkmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle milli mücadele yıllarında onurlu bir yaşam uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anarken, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”