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Tatar, gazilere minnet duygularını ifade ederken şehit düşenleri rahmetle andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 18 Mart Çanakkale Zaferi yıl dönümü münasebetiyle Türk Barış Kuvvetleri gazilerinden Hayati Alptekin ve Ahmet Çam’ı dün, Gazimağusa’daki evlerinde ziyaret ederek gazilere vefa duygularını ifade etti. 

20 Mart 2022 Pazar 11:21
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Tatar, gazilere minnet duygularını ifade ederken şehit düşenleri rahmetle andı
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu öncesinde Ulu Önder Atatürk’ün tarih sahnesinde gösterdiği liderlikle Büyük Çanakkale Zaferi’nin gerçekleştiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıslı Türklerin direndiğini ve 1960 Anlaşmalarından kaynaklanan müdahale hakkını kullanan Türkiye Cumhuriyeti’nin EOKA saldırılarına karşı adaya Mehmetçik’i gönderdiğini söyledi.

“Aralarında sizler de vardınız ve devlet başkanı olarak bugün bu vesileyle sizi ziyaret edip minnet ve vefa duygularımızı ifade etmek istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, çetin bir mücadelenin verildiği Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nda gösterilen mukavemetin öneminin altını çizdi.  

Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere minnet duygularını ifade ederken şehit düşenleri de bir kez daha rahmetle andı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Tatar
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