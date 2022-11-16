Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
banner107
Flaş Haber
O isim görevden alındı
Kapat

Tatar, gazileri kabulünde konuştu...

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği heyetiyle görüştü.

16 Kasım 2022 Çarşamba 12:46
43 Okunma
Tatar, gazileri kabulünde konuştu...



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Ankara’dan gelen Kıbrıs gazilerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, bu anlamlı günde kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gazilerin bizim baş tacımız olduğunu vurguladı.

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile adanın tarihinin değiştiğini ve bunun bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu önemli tarihten sonra KKTC’nin temellerinin atıldığını ifade edip gazilere şükranlarını sundu, şehitlere de Allah’tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Harekât ve sonrasında gelişen süreç, bizi daha da güçlendirerek Türk dünyasının bir parçası olma noktasına kadar getirmiştir, bu çok önemlidir. Ben her zaman KKTC’yi, son elli yılın bir Türk başarısı olarak tanımlıyorum. KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bizim başarı öykümüzdür” dedi.

Önemli olanın özgürlük, bayrak ve milletin geleceği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sadece Kıbrıs Türk halkının değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin de geleceğini ve güvenliğini etkileyecek derecede önemli olduğunu dile getirdi. Yolumuzun, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte selamet yolu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk askerinin adada kalacağını, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün devam edeceğini ifade ederek KKTC’nin tanınma yolunda önemli mesafeler katedeceğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 Saat elektriksiz kalacaklar...
6 Saat elektriksiz kalacaklar...
Eşini öldüren Erhalk‘ın istinaf talebi reddedildi...
Eşini öldüren Erhalk‘ın istinaf talebi reddedildi...
Öztaş: İnsan odaklı hizmete devam edeceğiz
Öztaş: İnsan odaklı hizmete devam edeceğiz










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim