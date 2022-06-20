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Tatar: Gelecek kuşakların da Kıbrıs meselesini öğrenmesi gerekir

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sabah gazetesi Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman ile genel müdür yardımcıları İsmail Arıcı ve Sedat Acet’i kabul ederek görüştü.

20 Haziran 2022 Pazartesi 13:42
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Tatar: Gelecek kuşakların da Kıbrıs meselesini öğrenmesi gerekir
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs meselesi ve yaşanan güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Sabah grubunun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek kuşakların da Kıbrıs meselesini öğrenmesi gerektiğini, bunun adına yapılacak olan çalışmalara her zaman destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini belirtti.

Federal temele dayalı bir antlaşmayı asla kabul etmeyeceklerini ve iki devletli çözümü savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Sabah grubuna çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde; Cumhurbaşkanlığı Basın, Yayın, Araştırma ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt ile Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.

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