Tatar: Gelişim için büyük kapasitelere sahibiz

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın istikrarlı büyümeyi sağlayacak ekonomik planlamaya geçiş için hazırladığı “Vizyon 2035” projesi bugün Bedesten’de yapılan toplantıda tanıtıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan tanıtım etkinliğinde Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da konuşma yaptı.

Şahap Aşıkoğlu, 8 aylık bir maratonun başında bulunulduğunu, makro-ekonomik bir planlamayla turizm, tarım, özel sektör, enerji, yüksek öğrenim, bilişim, sosyal refah ve kamuda ciddi çalışmalar yapılacağını söyledi.

Şubat 2020’den Haziran ayına kadar 8 alanda derlenip, tek bir plan haline getirilecek çalışmaların, devletin büyüme planı olarak ortaya çıkacağını kaydeden Aşıkoğlu büyümenin eşit dağılımının hedeflendiğini de belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, insan potansiyelinin ülke kaynaklarının en önemlisi olduğuna dikkat çekerek, dünyalı olmayı hedefleyen girişimcilerin doğru politika ve teşviklerle yönlendirilmesinin önemine işaret etti.

İthal mobilyaya vergi uygulayarak, yerel mobilya üreticisinin önünü açtıklarını vurgulayan Başbakan Tatar, önümüzdeki 15 senenin planlamasının kıt kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayacağını söyledi. Tatar, bu süreçte hükümetlerin değişecek olmasına rağmen ekonomik örgütlerin de onayıyla bir planlama ortaya konulup sahiplenilmesinin ekonomide zikzakların oluşmasını engelleyeceğini ifade etti.

Doğu Akdeniz’de meydana gelen olaylar ve siyasi gelişmelerin her geçen gün KKTC’nin

zeminini güçlendirdiğini belirten Tatar, KKTC’nin artık Türkiye’nin güvenliği için de önemli bir konuma geldiğini kaydetti.

“SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILIP, DİREKT UÇUŞLARIN BAŞLATILMASI GEREKLİ”

Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta varılması olası bir anlaşmanın şekli ne olursa olsun ayrı bir devlet, ayrı bir yönetim ve Kıbrıs Türk halkının ayrı bir varlık olarak dünyaca kabul edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Tatar, seyahat özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılıp, KKTC’ye direkt uçuşların başlatılması gerektiğini kaydetti.

Tatar, üzerinden 45 yıl geçmesine rağmen Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan bir halkın insan haklarına aykırı şekilde özgürlüklerinin kısıtlandığını belirterek, “Belki bugün-yarın bundan bir netice alamayız ama belli uluslararası mahkemelerde haklarımızı arayacağız” şeklinde konuştu.

Direkt uçuşların uçak bilet fiyatlarını da olumlu etkileyeceğini söyleyen Tatar, turistik yerleri, doğası, tarihi, eğitimli yabancı dil bilen insanıyla KKTC’nin, ekonomik kalkınma gerçekleştirirken aynı oranda hassasiyeti çevreye de göstermesi gerektiğini vurguladı.

Büyük tesislerden Girne bölgesindeki denizlere atık boşaltılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, elektrik santrallerinden çevreye salınan kara dumanların da şu an bir zorunluluk olmasına rağmen artık bir son bulması gerektiğini belirtti. Tatar, enterkonnekte sisteme geçmenin ardından doğal gazla elde edilecek temiz enerjinin çevreye de olumlu etkileri olacağını kaydetti.

Başbakan Tatar, Vizyon 2035 çalışmalarının hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, TSK’nın “Barış Pınarı” harekâtının başarılı olması dilekleriyle başladığı konuşmasında, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama çalışmalarına değindi.

Yavuz Sondaj gemisinin faaliyetleriyle ilgili Güney Kıbrıs’ta yapılan açıklamalara değinen Taçoy, modern çağın gerektirdiği barışçıl ortamın oluşmasını istediklerini ancak bu yolda epey uğraş verilmesi gerektiğini söyledi.

Vizyon 2035 projesiyle istikrarlı büyümeyi sağlayabilecek ekonomik gelişimi sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Taçoy, 8 ayrı alanda oluşturulacak stratejik projelerin daha sonra tek plan haline getirilip, hibelerle de desteklenerek hayata geçirileceğini ve bunun için ölçülebilir hedefler koyduklarını vurguladı.

2020 yılını KKTC için bir fırsat yılına çevirmek istediklerini de kaydeden Taçoy, 2019’daki kriz için gerekli tedbirleri aldıklarını ve 2020 için bu tedbirleri almaya devam edeceklerini söyleyedi. Taçoy, bir yandan da TC-KKTC doğal gaz boru hattının kurulmasına öncelik verileceğini ifade etti.

Taçoy, Akdeniz’de çıkarılması muhtemel doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının gerekli ve uygulanabilir bir çözüm olacağını belirterek, bunun KKTC ekonomisine önemli bir ivme katacağının altını çizdi.

Anavatan Türkiye ile enterkonnekte bir enerji bağının bir an önce kurulması gerektiğini kaydeden Taçoy, hibrit enerji sistemi kullanılarak, çevre dostu ve ucuz enerji sağlamanın halka karşı bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bir süre önce yaptığı bir açıklamada yüzde 30 olan faiz oranının düşeceğin söylediğini hatırlatan Taçoy, bugün faiz oranlarının yüzde 17 civarlarında olduğunu ve yılsonuna kadar daha da düşeceğini ifade etti.

Taçoy, hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerin ekonominin çarklarının yeniden dönmesini sağladığını belirtti.

“2020 yılında hayat pahalılığı rakamını tek haneli rakama çekmeye çalışacağız” diyen Taçoy, umutlu ve tutarlı olarak, iyi çalışılmış bir mali politika belirlediklerini ve bunu devam ettireceklerini ekledi.