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Tatar: "Gençler milli bilinci yüksek bireyler olarak yetişmeli"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eğitimciler Sendikası heyetini kabul etti. Kabulde konuşan konjonktürün, Kıbrıs Türkünün lehine geliştiğini belirten Tatar, mavi vatandaki hak ve çıkarlarımızdan, İskenderun’dan Ege’ye kadar uzanan hava sahasıyla ilgili oluşturulacak yeni stratejik pozisyonlara, ulusal çıkarlarımızı ilgilendiren her mevzuda, gençlerin milli bilinci yüksek bireyler olarak yetişmeleri gerektiğini ifade etti.

11 Haziran 2021 Cuma 11:03
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Tatar: "Gençler milli bilinci yüksek bireyler olarak yetişmeli"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Başkanı Himmet Turgut ve sendika yöneticilerini kabul ederek görüştü.

Kabulde yaptığı konuşmada, sendika yöneticileriyle beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’nın, üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyarak önemli hizmetlerde bulunacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın, uzun ve zorlu mücadeleler sonucu kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında huzur ve güvenlik içerisinde yaşadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin gelişip kalkınması için cesaretle, birlik ve beraberlikle çalışılması gerektiğini belirtti.

“DEVLETİN BEKASI İÇİN MÜCADELE VEREN, ÖRF VE GELENEKLERİNE BAĞLI, SORUMLULUK SAHİBİ KUŞAKLAR…”

Milli şuura sahip yeni nesillerin, maneviyatını koruyarak, devletin bekası için mücadele vermesinin gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, örf ve geleneklerine bağlı, sorumluluk sahibi kuşaklar yetiştirilmesinin önemine dikkat çekerek böylesi gençler yetiştirilebilmesinin gurur kaynağı olacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu bağlamda, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası gibi sendika ve örgütlere büyük görevler düştüğünü belirtti.

“GENÇLER, MİLLİ BİLİNCİ YÜKSEK BİREYLER OLARAK YETİŞMELİ”

Konjonktürün, yıllar içerisinde Kıbrıs Türkü’nün lehine geliştiğini, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, mavi vatandaki hak ve çıkarlarımızdan, İskenderun’dan Ege’ye kadar uzanan hava sahasıyla ilgili oluşturulacak yeni stratejik pozisyonlara, ulusal çıkarlarımızı ilgilendiren her mevzuda, gençlerin milli bilinci yüksek bireyler olarak yetişmeleri gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bu unsurların eğitim müfredatında yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, eğitimin küçük yaşta başlayan bir olgu olduğuna dikkat çekerek, aile ocağından başlayarak, küçük yaşta doğru eğitimin önemini vurguladı.

Son Güncelleme: 11.06.2021 11:07
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarEğitimciler Sendikası Heyeti
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