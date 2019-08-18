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Tatar: Gençlerimiz geleceğimizdir

18 Ağustos 2019 Pazar 10:46
Tatar: Gençlerimiz geleceğimizdir

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu dün akşam Akıncılar köyü 1’inci tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenledi.

Yarışı Başbakan Ersin Tatar da izledi.

Yarış öncesinde açıklama yapan Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, çocuklar ve gençlerin uyuşturucu ile alkol tesiri altında hayatlarını kaybetmemeleri için bu yola çıktıklarını belirtti.
Karaokçu, gençlerin, hız tutkularını kapalı alanlar ve parklarda yaşayabilmeleri için imkanlar yaratmaya çalıştıklarını ifade ederek, ilk kez bir Başbakan’ın etkinliği izlemeye gelmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, Başbakan Tatar’dan bölgeye yarışlar için kullanılacak bir pist inşa edilmesini talep etti.

Başbakan Ersin Tatar da Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu başkan ve ekibini tebrik ederek başladığı konuşmasında, etkinliklerle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının sağlandığını belirtti.
Tatar, gençlerin hız tutkularını tatmin etmeleri için böylesi etkinliklerin yerinde ve faydalı olduğunu da vurguladı.
Bölgedeki şartlar eğer uygunsa, bir arazi tahsisi ve pist inşası için adım atılabileceğini kaydeden Başbakan, böylelikle drag sporunun sürekli olarak yapılmasına olanak sağlanabileceğini söyledi.

Tatar, “Önemli olan insanlarımıza, halkımıza hizmettir. Gençlerimiz geleceğimizdir” dedi.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Akıncılar KöyüDrag YarışıBaşbakan Ersin TatarHaberGündemKıbrıs
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vatandas 2019-08-18 12:35:55

olmayan gençlerden bahsediliyor sanırım :)))

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