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Tatar: Genel sekreter Gazimağusa bölgesinden olmalı!

30 Mayıs 2019 Perşembe 22:39
Tatar: Genel sekreter Gazimağusa bölgesinden olmalı!
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Başbakan Ersin Tatar, BRT’de yayınlanan Basın Odası’na konuk oldu, gazetecilerin sorularını yanıtladı…

Ülkenin geçtiği süreçte siyasi tartışmaların kendisini endişelendirip endişelendirmediğinin sorulması üzerine Tatar, sıkıntıların tekrarlanmaması dileğiyle herkesi soğukkanlı ve sağduyulu davranmaya çağırdı…

Halkın beklentisinin de bu yönde olduğuna işaret eden Tatar, herkesin sorumluluğunun bilincinde olması gerektiğini ifade etti…

Tatar, Hükümetin kurulma aşamasında yapılan bazı söylemleri doğru bulmadığını, olumlu bir çerçeve noktasında uyumlu çalışma ortamına destek verilmesi gerektiğini anlattı…

Ekonomik politikalarının ne olduğunun sorulması üzerine de Tatar, deneyimli bakan ve bürokratlara sahip olduklarını, kabineyi kurarken de bunu ortaya koyduğunu ifade etti…

Tatar, KKTC’nin yapısal bozuklukları bulunduğunu ve bunu düzeltebilmek için de reformun şart olduğunu kaydederek, yatırım ikliminin oluşturulması ile birlikte yatırımcıların teşvik edilmesine önem verdiklerini kaydetti…

Yatırımın devam etmesi ve sektörlerin büyümesiyle KKTC’yi geliştirme reçetelerinin belli olduğunu kaydeden Tatar, esas işi yapacak olanın ise sürece katkı koyacak tüm paydaşlar olacağını anlattı…

Tatar, KKTC’de hedefin fert başına milli gelirin 25 bin doların yakalanması olduğunu ifade ederek, hedeflere hangi aşamada hangi büyüme oranlarıyla nasıl gidileceğinin bilinmesiyle bunun yakalanabileceğini, ekiplerinin bunu yapmaya hazır olduğunu vurguladı…

İşe ilk olarak nereden başlayacağının sorulması üzerine de Ersin Tatar, turizm ve eğitim sektörünün ülkeyi beslediğini, bu iki sektöre sahip çıkmaları gerektiğini anlattı…

Turizmde iniş çıkışlar olmasına rağmen sürekli bir büyüme olduğunu kaydeden Tatar, geleceğe baktığında umutlu olduğunu, olumsuz mesajların umutları yok ettiğini ifade etti…

İstikrar ve güvenin ekonomiyi büyüteceğini kaydeden Ersin Tatar,

Kabineyi kurmadan bir gece önce Büyükelçi’yi ziyaretinin sorulması üzerine de elçiyle birlikte kahve içip sohbet ettiğini ancak kimi bakan yap gibi bir konunun gündeme gelmediğini anlattı…

Başbakan Tatar, ekonomik ve mali protokolün kendileri için önemini Büyükelçi ile konuşma ihtiyacı hissettiğini söyleyerek, ekonomiye önem verecek bir kabineyle yola çıkacağını büyükelçiye anlattığını ifade etti…

Tatar, bu tür istişarelerin mutlaka yapılması gerektiğini, 2019 yılı için kısa bir anlaşma yapılacağını, esas programın üç yılı kapsayacağını belirtti.

Başbakan Tatar, Haziran ayı sonuna kadar geçici protokolün imzalanması gerektiğini belirtti…

Dengeler içerisinde ilk defa seçilmiş kişileri bakan yapmama eğiliminde olduğunu ancak Olgun Amcaoğlu ile birlikte bunu kırdığını ifade eden Tatar, hazine ve bütçenin ayrılmasıyla ilgili de konuştu…

Genel Sekreterlik konusunda da Tatar, Hasan Taçoy ile konuyla ilgili konuştuğunu, makul bir süre sonra, 1 ay içerisinde bu görevi devredeceğini bu ısrarını sürdürmeyeceğini ifade etti…

Başbakan Tatar, Genel Sekreterlik için Gazimağusa bölgesinden olan birinin seçilmesinin önemli olduğunu, Genel Başkan Lefkoşa’dan olduğunda Genel Sekreterin Gazimağusa bölgesinden olması gerektiği yönünde hassasiyetleri bulunduğunu anlattı…

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dervis 2019-05-31 09:24:38

ki magusa bolgesindeki oylarda sikinti olmasin..

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:) 2019-05-31 00:03:17

noldu tutusdun galiba , hani bu senin kararindi herkes de saygi duyacaydi? nolduuuu ?? galiba bir irsen kucuk faciasi daha olacak..

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