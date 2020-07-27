Tatar: “Görüşme istenilen şekilde sonuçlandı”

Başbakan Ersin Tatar, ülkeye giriş yapan kişilerin PCR test sonucu çıkana kadar izole edilmesi" talebiyle bir eylem kararı alan 6 sendika yetkililer ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Tatar, görüşmenin istenilen şekilde sonuçlandığını belirtti.

Ek mesailerin en kısa sürede ödeneceğini açıklayan Başbakan Tatar, gerginliği tırmandırmanın kimseye fayda sağlamayacağının altını çizdi.

Bazı sıkıntıların olduğunu, ama büyük ölçüde pandemi sürecinin iyi yönetildiğini söyleyen Ersin Tatar, “Pademi hastanesine şimdilik ihtiyaç yok, çünkü o kadar fazla vaka yok” şeklinde konuştu.

KIBRIS POSTASI