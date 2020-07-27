Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Evi soyup soğana çevirdi
Evi soyup soğana çevirdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Cüzdan hırsızlığı
Cüzdan hırsızlığı
Kadına cinsel organını gösterdi
Kadına cinsel organını gösterdi
Uyuşturucu davasında karar
Uyuşturucu davasında karar

Tatar: “Görüşme istenilen şekilde sonuçlandı”

Ülkeye giriş yapan kişilerin PCR test sonucu çıkana kadar izole edilmesi" talebiyle bir eylem kararı alan 6 sendika yetkilileri ile bir araya gelen Başbakan Tatar, görüşmenin istenilen şekilde sonuçlandığını söyledi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 18:07
1944 Okunma
Tatar: “Görüşme istenilen şekilde sonuçlandı”

Başbakan Ersin Tatar, ülkeye giriş yapan kişilerin PCR test sonucu çıkana kadar izole edilmesi" talebiyle bir eylem kararı alan 6 sendika yetkililer ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Tatar, görüşmenin istenilen şekilde sonuçlandığını belirtti.

Ek mesailerin en kısa sürede ödeneceğini açıklayan Başbakan Tatar, gerginliği tırmandırmanın kimseye fayda sağlamayacağının altını çizdi.

Bazı sıkıntıların olduğunu, ama büyük ölçüde pandemi sürecinin iyi yönetildiğini söyleyen Ersin Tatar, “Pademi hastanesine şimdilik ihtiyaç yok, çünkü o kadar fazla vaka yok” şeklinde konuştu.

KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 27.07.2020 18:10
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli:" Toplam 1391 test yapıldı,  2 pozitif vakaya rastlandı  "  
Bakan Pilli:" Toplam 1391 test yapıldı,  2 pozitif vakaya rastlandı  "  
İki Bin TL destek ödemesi
İki Bin TL destek ödemesi
Colony Otel misafiri pozitif çıkınca Türkiye’ye kaçtı!
Colony Otel misafiri pozitif çıkınca Türkiye’ye kaçtı!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim