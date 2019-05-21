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Tatar görüşme sonrası açıklama yaptı

21 Mayıs 2019 Salı 14:04
Tatar görüşme sonrası açıklama yaptı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) heyetleri hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP’nin Sarayönü’ndeki binasında bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 2 saatlik bir toplantı yaptıklarını ve artık kararın parti meclislerinde olduğunu söyleyerek neticenin bu akşam belli olacağına vurgu yaptı.

Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:UBP ve HP’nin uyum içinde çalışabileceğini gördüm. KKTC için hayırlısı olsun. Yarın kabineyi cumhurbaşkanına sunabiliriz

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Anahtar Kelimeler:
TatarHaberKıbrısGündemUBP
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Yeşilköylü 2019-05-21 15:22:57

40 yıllık KKTC de 36 tane hükümet kurulmuş ve biz hala ayaktayız

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Ubp'li 2019-05-21 15:05:34

Hp'nin elinde tuttuğu bakanĺıklarda ısrarı doğru ve yerinde bir taĺep.Bir defa da böyle olsun nolacak sanki..Daha fazla ışi uzatmadan bu işi bir an evvel bitiriniz a Ersin.Memlekeketin bir sürü sorunları varken siz de makul davranın bitsin gitsin.Sizden bunu bekliyoruz a Ersin!!!

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Yargıç 2019-05-21 15:12:26

Be gerizekalı güya ubpli salak! Bal gibi HP lisin Ağlama işde! adını ubpli goyarak burda ersin tatara yalvarışından belli gursun diye sizinnan a gerizekalı a beyin özürlü!

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