Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:UBP ve HP’nin uyum içinde çalışabileceğini gördüm. KKTC için hayırlısı olsun. Yarın kabineyi cumhurbaşkanına sunabiliriz
Tatar görüşme sonrası açıklama yaptı
21 Mayıs 2019 Salı 14:04
Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:UBP ve HP’nin uyum içinde çalışabileceğini gördüm. KKTC için hayırlısı olsun. Yarın kabineyi cumhurbaşkanına sunabiliriz
40 yıllık KKTC de 36 tane hükümet kurulmuş ve biz hala ayaktayız
Hp'nin elinde tuttuğu bakanĺıklarda ısrarı doğru ve yerinde bir taĺep.Bir defa da böyle olsun nolacak sanki..Daha fazla ışi uzatmadan bu işi bir an evvel bitiriniz a Ersin.Memlekeketin bir sürü sorunları varken siz de makul davranın bitsin gitsin.Sizden bunu bekliyoruz a Ersin!!!
Be gerizekalı güya ubpli salak! Bal gibi HP lisin Ağlama işde! adını ubpli goyarak burda ersin tatara yalvarışından belli gursun diye sizinnan a gerizekalı a beyin özürlü!