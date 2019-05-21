Tatar görüşme sonrası açıklama yaptı

Ulusal Birlik Partisi () ve Halkın Partisi (HP) heyetleri hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP’nin Sarayönü’ndeki binasında bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan UBP Genel Başkanı Ersin, 2 saatlik bir toplantı yaptıklarını ve artık kararın parti meclislerinde olduğunu söyleyerek neticenin bu akşam belli olacağına vurgu yaptı.

Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:UBP ve HP’nin uyum içinde çalışabileceğini gördüm. KKTC için hayırlısı olsun. Yarın kabineyi cumhurbaşkanına sunabiliriz