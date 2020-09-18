Tatar: “Görüşmeler egemen eşitlik temelinde olmalı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs konusunda taraflar arasında yapılacak görüşmeler yoluyla bir antlaşmaya varılmasından yana olduklarını ancak bu yapılacaksa egemen eşitlik temelinde olmasını ve diğer çözüm modellerinin artık gündeme gelmesini istediklerini” vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in sanki Crans Montana’da kalınan yerden Kıbrıs görüşmeleri devam edecekmiş gibi bir açıklama yapması doğru olmamıştır.

Herkes biliyor, herkes görüyor ki Rum tarafı ile aramızda çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamaktadır.

Rum tarafı 2017’nin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemen eşitliğini reddediyor, adanın zenginliklerini bizimle paylaşmaya yanaşmıyor, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamına kesin bir tavırla karşı çıkıyor.

Böylesi bir durumda Sayın Genel Sekreter’in Kıbrıs konusunda Crans Montana’nın devamı niteliğinde görüşme yapılabileceğini söylemesi doğru olmamıştır.

Defalarca ifade ettiğimiz üzere Kıbrıs’taki iki halk olarak bizler öncelikle hidrokarbon konusunda anlaşmalıyız.

Denizlerdeki doğal gaz konusunda anlaşamazsak diğer konularda nasıl anlaşacağız?

Rum tarafı artık egemen eşitliğimizi kabul etmeli, bizden halkımızın önemli bir bölümünü göç etmek zorunda bırakacak toprak tavizleri istemekten vazgeçmelidir.

Rum komşularımız ve dünya, Türkiye’nin ektin ve fiili garantörlüğünün devamının bizim için kırmızı çizgi olduğunu artık idrak etmelidir.

Böyle bir yakınlaşma söz konusu değilse artık iki halkın yetkileri ile garantörlerin egemen eşitlik temelinde, iki devletli çözüm üzerinde durmaları zamanı gelmiştir.

BM Genel Sekreteri’ne düşen, gerçekçi olmak, Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanması için yeni fikirlerin, alternatif çözüm modellerinin ortaya konulmasına fırsat vermektir.”