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Tatar, görüşmelerin ardından değerlendirme yaptı

Tatar, Cenevre'de görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'taki statükoya bir son vermemiz ve iki komşu Devlet arasındaki ilişkileri normalleştirmemiz hayati önem taşımaktadır" dedi.

29 Nisan 2021 Perşembe 18:25
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Tatar, görüşmelerin ardından değerlendirme yaptı

Cenevre'den iyimser bir şekilde ayrıldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamasının tamamı şöyle...

"Cenevre'de düzenlenen gayriresmi görüşmeler için BM Genel Sekreteri Sn. Antonio Guterres'e teşekkür ediyorum. Adadaki mevcut gerçeklere dayanarak Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vizyonumuzu sunmak bizler için önemli bir fırsat oldu.
 
Kıbrıs'taki statükoya bir son vermemiz ve iki komşu Devlet arasındaki ilişkileri normalleştirmemiz hayati önem taşımaktadır.
 
44 yıldır başarısızlıkla sonuçlanan iki bölgeli, iki toplumlu federal görüşmelerimiz oldu. Bunun en büyük yükünü taşıyan ve uluslararası olarak tecrit edilmiş ve temel haklarımızdan mahrum bırakılmış durumda olan biz Kıbrıslı Türkleriz. Bunu kabul edemeyiz.
 
Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs'ta doğuştan egemen haklara sahiptir. Kıbrıslı Türkler de Kıbrıslı Rumlar da eşitiz. Bu nedenle, egemen eşitliğimizi ve eşit uluslararası statümüzü yansıtmak için BM yetkisi değişmelidir. Eşit şartlar sağlandığı zaman hepimizin görmeyi istediği ilerlemeyi elde edeceğimize eminim.
 
Bu nedenle, BM Genel Sekreteri'nin ortak zeminin var olup olmadığını araştırmak için daha fazla görüşme yapmak adına yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum.
 
Cenevre'den iyimser bir şekilde ayrılıyoruz. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs sorununun adil ve sürdürülebilir bir uzlaşıya kavuşturulması için gerekli kararlılıkla, olumlu bir şekilde hareket etmeye devam edeceklerdir.
 
Bu süreçte bizleri desteklediği için Türkiye Cumhuriyeti’ne ve özellikle toplantıda Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tarihi etkinlikte yer alan tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
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