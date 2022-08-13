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Tatar, Günsel B9’la test sürüşüne çıktı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Günsel üretim tesislerini ziyaret etti.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:50
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Tatar, Günsel B9’la test sürüşüne çıktı


KKTC’nin ilk yerli otomobili Günsel modellerinden B 9’un seri üretim çalışmaları hakkında Yakın Doğu oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Cumhurbaşkanı’na çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

2023’te seri üretime geçecek olan Günsel B9’un teknik donanımıyla ilgili bilgiler paylaşan İrfan Günsel, Günsel Mühendislik hizmetlerinin çalışmalarını aktardı.

İrfan Günsel “2023 yılında seri üretime geçilecek..30 ülkeden tedarikçimiz var. 1200 farklı firmayla işbirliğimiz var.2030 yılına kadar 241 bin araç satmayı hedefliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Günsel ailesini kutlayarak, “ Bu büyük bir vizyon işidir. Olağanüstü bir çalışma tebrik ederim.” dedi.

Tatar, “Başka ülkelerin bizden mühendislik hizmetleri alması KKTC’nin nereye geldiğinin bir göstergesidir. KKTC olgusuna ve mücadelemize önemli bir katkıdır, saygıdır. Bunun huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Yıllar sonra Ticaret açığının kapatılacak bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyorsunuz. Her boyutuyla gurur duyacağımz mükemmel bir yatırım hayuırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

Tatar kendisine yapılan sunumdan sonra Günsel B9’la test sürüşüne çıktı.

Son Güncelleme: 13.08.2022 13:55
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