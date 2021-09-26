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Tatar, Guterres ve Anastasiadis ile Yarın Görüşecek

26 Eylül 2021 Pazar 11:44
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Tatar, Guterres ve Anastasiadis ile Yarın Görüşecek
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New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmede bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Guterres’in liderlerin onurlarına vereceği öğle yemeğine katılacak. Yemek, yarın saat 20.15’te (New York saatiyle 13.15’te) başlayacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün, BM Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Guterres ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, hafta boyu, BM Genel Kurul çalışmalarına katılan diğer ülke temsilcilerinin yanı sıra, uluslararası kuruluşlar ve basın-yayın mensuplarıyla görüşme yaptı.

Anahtar Kelimeler:
GuterresErsin Tatar
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