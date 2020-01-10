Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...

Tatar: Güzel bir görüşme gerçekleştirdik

10 Ocak 2020 Cuma 20:50
Tatar: Güzel bir görüşme gerçekleştirdik

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası, BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

1 Saatten fazla süren görüşmenin pozitif bir havada geçtiğini belirten Tatar, ekonomik konuları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Tatar, “ Sorunlarımızı, konuştuk… Çeşitli meselelerimizi ele aldık… Sayın Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 2019 Yılı’na ait altyapı ve reel sektör yatırımlarına yönelik olarak ayrılan 170 Milyon TL’lik kaynağın ödenmesi için talimat vermiştir… Güzel bir görüşme gerçekleştirdik…” dedi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili de genel değerlendirme yapıldığını belirten Tatar, “ Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yasal zeminde ele almaya devam edeceklerini söylemiştir… Bu bağlamda KKTC’ye de önem verdiklerini ifade etmiştir… Gönül birliği içerisinde bu süreci beraber yürütmemiz konusunda hemfikir olduğumuzu teyit ettik” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Daş 2020-01-10 21:46:48

Güzel bir görüntü yok ama allahım sen konuyu biliyorsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Tatar: Yatırım ve hizmetler devam edecek
Tatar: Yatırım ve hizmetler devam edecek
Akacan’ın sanal bet davası 17 Ocak’a ertelendi!
Akacan’ın sanal bet davası 17 Ocak’a ertelendi!
Senin: Bir seçime giderken devlet işlerini aksatma lüksümüz yoktur
Senin: Bir seçime giderken devlet işlerini aksatma lüksümüz yoktur
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim