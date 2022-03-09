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Tatar, Güzelyurt bölgesinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt bölgesinde yaşayan şehit aileleri, Faris ve Karaderi ailelerini evlerinde ziyaret etti.

09 Mart 2022 Çarşamba 16:18
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Tatar, Güzelyurt bölgesinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda; cephelerde şehit düşen soydaşlarımızın birer kahraman olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; bu adada barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşıyorsak bunun, şehitlerimizin sayesinde olduğunu vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, “Vatan sahibi olmak kolay bir şey değildir. Kıbrıs Türkü olarak çok acılar, göçler yaşadık, şehitler verdik. Bu duyguları sizinle paylaşmak benim görevimdir. Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanındayız” dedi. 
Şehitlerimizin manevi huzurunda ailelerine olan şükranlarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, vatan uğruna hayatlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır diledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı TatarGüzelyurt
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