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TATAR: “GÜZELYURT'U VERMEYİZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, bugün Güzelyurt'u ziyaret etti.

22 Eylül 2020 Salı 18:52
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TATAR: “GÜZELYURT'U VERMEYİZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, bugün Güzelyurt'u ziyaret etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Tatar, Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Kampüsü'nde eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Üniversitenin Güzelyurt ve bölge için ekonomik ve kültürel değerine vurgu yapan Tatar, Güzelyurt'un gelişmesine ivme kazandırdığını söyledi.

Ülkeye öğrencilerin gelmesine yönelik çalışmaların sürdürdüklerini belirten Tatar, salgın süreci ve ekonomik faaliyetleri, insan odaklı yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.

"Güzelyurt'un kalkınması, KKTC'nin kalkınmasıdır" diyen Tatar, Güzelyurt'un su kaynaklarının artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. 

Güzelyurt için bu seçimde de çeşitli yorumlar yapıldığına işaret eden Tatar, “Birileri her fırsatta Güzelyurt’ vermek istiyor. Biz Güzelyurt’u vermeyiz. Güzelyurt tartışması bitmiştir. Birlikte inşa edeceğimiz güçlü, güven içinde yeni geleceğimizde, Güzelyurt en güzel değeri bulacaktır" ifadelerini kullandı. 

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