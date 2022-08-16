Tatar, Hakkari’de şehit düşen Çakır için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, TSK’ya ait bir üs bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Atakan Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit Atakan Çakır’ın acı haberinin, Lefke ve Osmaniye'de bulunan ailesine, askeri erkân ve diğer yetkililer tarafından verildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Ebediyete intikal eden şehidimize Yüce Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Anavatan Türkiye’nin iç güvenlik konusunda, yıllardır hain terör örgütlerine yönelik yürüttüğü kahramanca mücadelenin her geçen gün çok daha büyük başarılarla sonuçlanacağına olan inancımı yinelerken, PKK’nın siyasi kolu olan PYD’ye Güney Kıbrıs’ta Rum yönetimi tarafından ocak ayında temsilcilik açma izni verilmesiyle tekrar gündeme gelen GKRY-PKK ilişkilerinin, ülke ve bölge güvenliğiyle ilgili barındırdığı risklere bu bağlamda bir kere daha dikkati çekmekte fayda görüyorum.

Her geçen gün Güney Kıbrıs’ta artarak devam eden bölücü terör örgütü faaliyetlerinin en son örneği dün yaşanmış, GKRY'deki bölücü terör örgütü yanlılarının örgütlü olduğu GKRY Kürt Halk Meclisi üyesi 50 kişilik bir grup PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden ve her yıl kutlanan ‘15 Ağustos sözde Diriliş Bayramı’nı’ kutlamak amacıyla Trodos'taki piknik alanında bir etkinlik düzenlendiği öğrenilmiştir.



Piknik alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve Mahsum Korkmaz'ın resimleriyle PKK, HPG, YPG ve YPJ bayrakları açılmıştır.

GKRY’yi bu vesileyle bölgesel tansiyonu yükseltmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen, terörizmi gizli bir ‘savaş aracı’ olarak konumlandıran bu yaklaşımından bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum.”