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Tatar hakkındaki iddialara cevap verdi

14 Ekim 2018 Pazar 15:05
Tatar hakkındaki iddialara cevap verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı ve Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar  sosyal medya hesaplarından hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

“Polly Peck’le ilgili hakkımda açılmış hiçbir dava yoktur” diyen Tatar  “UBP’nin yaklaşan kurultayında üyelerin takdiri ile başarılı olacağımın belirginleşmesi üzerine çıkarcı küçük bir grup hakkımda yalan haberler yaymaya başladı” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar şunları kaydetti:

“ Bir dönem İngiltere’nin en büyük şirketlerinden biri olan Polly Peck’te 1980’li yılların sonunda üst düzey yöneticilik yaptım ve 1990’lı yılların başında şirketten ayrılarak İstanbul’da Show TV Genel Müdür Yardımcısı oldum.

Polly Peck’te çalıştığım dönemle ilgili hakkımda açılmış bir tek dava yoktur. 10 yıl İstanbul’da çalıştım. Bu süre zarfında İngiltere dahil pek çok ülkeye iş seyahatlerim oldu.

Daha sonra ülkeme döndüm ve yine pek çok kez üçüncü ülkelere gittim. Dolayısıyla bana yönelik karalama kampanyası yapmaya çalışanlar boşuna uğraşmasın. Üzerime leke sıçratmaları mümkün değildir. Hiç bir ülkeyle ilgili bir seyahat kısıtlamam yoktur. Olmadı da. Çok rahatım. Her soruya açık cevap verebilecek durumdayım ve hayatım boyunca hep böyle kalacağım. Kaldı ki bana çamur atmaya çalışanlar o kadar bilgiden yoksundur ki Polly Peck davasının kapandığının, her hangi bir sanığın kalmadığını, dava ile ilgili her hangi bir soruşturma sürdürülmesinin söz konusu olamayacağının bile bilincinde değillerdir”

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