Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Tatar: Haklarımızı korumak için olağanüstü çaba içerisindeyiz

25 Ağustos 2019 Pazar 15:49
Tatar: Haklarımızı korumak için olağanüstü çaba içerisindeyiz

Başbakan Ersin Tatar, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından kabul edildi.

Görüşmede açıklama yapılmadı karşılıklı anı hediyeleri takdim edildi.

Başbakan daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’la görüştü.

İbrahim Altay görüşmede bu ziyaretin ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Konya Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak KKTC’de Başbakan’ın da uygun göreceği bir şehirle kardeş şehir olmayı arzu ettiklerini de ifade etti.

Başbakan Tatar da Konya’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Hertürlü ilişkiyi geliştirmek istiyoruz” diyen Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki duruma da atıfta bulunarak “Haklarımızı korumak için olağan üstü çaba içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Ulaşım ve iletişimin geliştiği bu zamanda aramızdaki bağları daha da güçlendirmemiz gerek” diyen Başbakan Tatar, kültürel, ekonomik siyasi bağların daha da güçlenmesi ve temasların yoğunlaşmasını istediğini dile getirdi.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin TatarKonyaCüneyit Orhan ToprakHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “Bizi kısır süreçlere hapsetmeye kimsenin hakkı yoktur”
Özersay: “Bizi kısır süreçlere hapsetmeye kimsenin hakkı yoktur”
Göçmenler mahkemeye çıkarıldı
Göçmenler mahkemeye çıkarıldı
Üçlü görüşme randevusu kesinleşti
Üçlü görüşme randevusu kesinleşti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim