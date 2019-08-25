Tatar: Haklarımızı korumak için olağanüstü çaba içerisindeyiz

Başbakan Ersin Tatar, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından kabul edildi.

Görüşmede açıklama yapılmadı karşılıklı anı hediyeleri takdim edildi.

Başbakan daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’la görüştü.

İbrahim Altay görüşmede bu ziyaretin ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Konya Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak KKTC’de Başbakan’ın da uygun göreceği bir şehirle kardeş şehir olmayı arzu ettiklerini de ifade etti.

Başbakan Tatar da Konya’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Hertürlü ilişkiyi geliştirmek istiyoruz” diyen Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki duruma da atıfta bulunarak “Haklarımızı korumak için olağan üstü çaba içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Ulaşım ve iletişimin geliştiği bu zamanda aramızdaki bağları daha da güçlendirmemiz gerek” diyen Başbakan Tatar, kültürel, ekonomik siyasi bağların daha da güçlenmesi ve temasların yoğunlaşmasını istediğini dile getirdi.