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Tatar, Halk Dansları Festivali, Akif Besteleri Konseri ve Akif Sergisi’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam düzenlenen Akif Dostu Şehirler Projesi adı altında düzenlenen Halk Dansları Festivali, Akif Besteleri Konseri ve Akif Sergisi’nde yaptığı konuşmada, “Gelecek nesillere milli ve manevi değerlerimizi aktarıyoruz” dedi.

27 Mart 2022 Pazar 14:21
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Tatar, Halk Dansları Festivali, Akif Besteleri Konseri ve Akif Sergisi’ne katıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılında” Akif Dostu Şehirler Projesi adı altında düzenlenen Halk Dansları Festivali, Akif Besteleri Konseri ve Akif Sergisi’ne katıldı. 

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, etkinlikte yaptığı konuşmada, mücadele yıllarında Kıbrıs Türkü’nün daima Çanakkale’de ve Anadolu’nun her köşesinde yazılan destanları örnek aldığını dile getiren Tatar, Mehmet Akif Ersoy’un eseri olan İstiklâl Marşı’nın Kıbrıs Türkünün de milli marşı olduğunu vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocukluğumuzdan bugünlere kadar İstiklâl Marşı’nı yüreğimizde taşıdık ve taşıyoruz. Şimdi de gelecek nesillere milli ve manevi değerlerimizi aktarıyoruz. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy bu kıymetli eseri ortaya çıkarırken, milletin bağımsızlığını ve ortaya koyduğu iradeyi yansıtmıştır. 

Bizim bu coğrafyadaki varlığımızı sürdürebilmemiz için gençlerin de aynı heyecan ve milli şuurla milletimizin nereden nereye geldiğini ve büyük fedakârlıkların yapıldığını bilmesi gerekir. Kıbrıs Türk halkının değerleri de Türkiye Cumhuriyeti ile aynıdır. Mehmet Akif Ersoy’un bir milletin bekası, özgürlüğü, büyük millet olmanın gururu ve azmiyle yazdığı mısralar, bizim de bu adada iki devletlilik politikasını savunmamıza ilham kaynağı olmuş; vatanı ve bayrağı savunmanın ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. İyi ki o kıtaları yazmış ve biz de o meşaleyi geleceğe taşıyabiliyoruz. Ruhu şad olsun.”

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarHalk Dansları Festivali
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