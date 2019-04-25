Tatar: Halk, UBP iktidarını istiyor

UBP Genel Başkanı Tatar dün akşam Haspolat ve Hamitköy’ü ziyaret etti. Tatar’ın ziyaretlerinde, Genel Sekreter Hasan Taçoy, İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ile bazı milletvekilleri de hazır bulundu.

Tatar, ziyaretlerinde ülkedeki son duruma da değindi ve "hükümetin doğru işler yapmaması nedeniyle ülkede sıkıntıların her geçen gün arttığını" savundu.

Tatar şunları kaydetti:

“Ortada iş yapmayan, ödemeleri gerçekleştiremeyen, sektörleri zora sokan , ihalelere çıkamayan, iç borç yükünün artmasına neden olan, Türkiye ile mali ve ekonomik protokolü imzalayamayan bir hükümet vardır. Biz muhalefet partisiyiz. Kimseden bizim hükümete girmemizi sağlayın diye bir talebimiz yoktur. Bizim hükümete girmemizi isteyen halkımızdır. Halkımız kendisine hizmet verecek olanın UBP olduğunu görmüştür.”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “ekonomik ve sosyal kalkınmanın, Kıbrıs konusundaki hakların savunulması ile birlikte UBP’nin ana vizyonunu oluşturduğuna” da işaret etti ve şöyle konuştu;

“Kıbrıs Türkü daha ileri bir yaşam seviyesini hak etmektedir. Üretime, yüksek öğrenim ve turizmde sağlıklı bir şekilde gelişmeye dayalı, limanların, yolların, haberleşmenin tamam olduğu, kamuda verimliliğin artığı bir KKTC’nin ileri gitmemesi için herhangi bir neden yoktur. Anavatan Türkiye’nin de desteği ile bir kalkınma hamlesi içine girilebilir. Girilmelidir.

Kıbrıs konusunda ise Anavatan Türkiye ile birlikte haklarımızı savunacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Rum tarafının isteklerini kabul edip bir anlaşma yapamayız. İstedikleri bizim güvenliğimizi, eşitliğimizi yok etmektir. Anastasiadis’in söylediklerine, yaptıklarına bakıp da hala bunları görmemek, anlamamak mümkün değildir. Halkımız anlamıştır. Halkımız, Devlete sahip çıkan partinin, Kıbrıs konusunda dedikleri çıkan, tespitleri doğru olan partinin UBP olduğunu da bilmektedir. O nedenle bize destek veriyor.”

Tatar, “UBP’nin çalışarak, uğraşarak, büyük projeleri gerçekleştirerek, üniversiteler açarak, turistik yatak kapasitesini 30 bine çıkaracak icraatlar yaparak bugünlere geldiğini” de ifade etti ve “bundan sonra da çok çalışarak, projeler üreterek, kararlı adımlar atarak yeni projelere imza atacağız. Kimsenin bundan kuşkusu olmasın” dedi.