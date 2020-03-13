Tatar, halka seslendi: “Mal sıkıntısı yok, gıda sıkıntısı olmayacak”

Başbakan Ersin Tatar, Koronavirüs salgını ile ilgili halka sesleniş konuşması yaptı. Hükümetin konuyla ilgili aldığı tedbirleri aktaran Tatar, tüm dünyada ve ülkemizde corona virüsü nedeniyle olağan üstü bir durum yaşandığını hatırlattı.

İlk kez Aralık ayında Çin’de görülen corona virüsünün şu sıralarda ağırlıklı İtalya olmak üzere tüm Avrupa’yı sardığından bahseder Başbakan Tatar, “Dünya Sağlık Örgütü corona virüsünün giderek yayılması dolayısı ile salgın hastalık ilan etti.

Tüm dünyada, bir taraftan virüsün yayılmasını durdurmak için önlemler alınıyor, diğer taraftan virüsten etkilenenlerin tedavisi ile uğraşılıyor” ifadelerini kullandı.

İnsanlık tarihinin en önemli salgınlarından biri ile karşı karşıya olduğumuzun hemen hemen herkesin ifadelerinde olduğunu işaret eden Ersin Tatar, “Üzerinde en fazla durulan şey, virüsün yayılmasını durdurmak veya yavaşlatmak için gereken önlemlerin hiç tereddütsüz alınmasıdır” değerlendirmesini yaptı.

Hükümet olarak ülke için siz halk için gereken önlemleri Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanlarının önerilerini de göz önünde bulundurarak almaya çalıştıklarından bahseden Tatar, Pek çok önlemi diğer ülkelerden önce aldık ve uygulamaya koyduk. Her an görev başındayız ve ek önlemleri gerektikçe yaşama geçireceğiz” cümlelerini kullandı.

Anavatan Türkiye’nin her zaman olduğu gibi KKTC’nin yanımızda olduğunu ifade eden Tatar, şunları söyledi: “Türkiye’den uzman bir ekip bizim uzmanlarımızla gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hatırlanacağı üzere ülkemizde ilk virüs vakası Pazar gecesi görülmüştü. Bunu hemen, o Pazar sabahı açıkladık… Halkımızdan bu süre içinde hiçbir bilgiyi ve gelişmeyi saklamadık, şeffaf olduk. Hükümet olarak Pazar gününden bu yana 5 kez Bakanlar Kurulu toplantısı yaptık. Önlemler aldık, adım attık. Almaya devam ediyoruz ve edeceğiz…

ALINAN TEDBİRLER…

Bu vesile ile söz konusu almış olduğumuz önlemlerimizi sizlere hatırlatmak istiyorum:

* İlk olarak bir kriz masası oluşturuldu.

* Tüm okullar, kreşler ve dershaneler ve etüd merkezleri 22 Mart’a kadar tatil edildi.

* Tüm sınır kapılarındaki sağlık görevlilerinin sayısı ile kontrol seviyeleri iki katına çıkarıldı.

* Tüm charter seferler 1 Nisan tarihine kadar geçici bir süre için durduruldu.

* Türkiye ile işbirliği çerçevesinde ihtiyaç duyulabilecek ekipler ve donanımlar ülkemize getirildi.

* Türkiye ile işbirliği yaparak bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman ekipler adaya geldi. Bu uzmanlar, alınması gereken önlemler konusunda bizim yetkililerimizi bilgilendirdi.

* Şu ana kadar tüm okullar ve sınır kapıları dezenfekte edildi.

* Dezenfekte çalışmaları sürekli olarak tekrarlanmaktadır.

* Tüm ören yerleri ve turistik gezi alanları geçici bir süre kapatıldı.

* Ülkemizde halen bulunan turistlerin tur gezilerini en fazla 10 kişilik bir grup olarak yapmaları kararlaştırıldı

* İhtiyaç duyulması halinde karantina olarak kullanılabilecek yerler belirlendi.

* 10 kişiden fazla yolcu taşıyan araçların Güney Kıbrıs’tan ülkemize geçmeleri yasaklandı.

*Akyar (2 buçuk mil ) ve Yeşilırmak sınır kapıları 22 Mart’a kadar kapatıldı. Metehan, Ledra ve Beyarmudu olmak üzere 3 kapı ise halen açık durumdadır.

*Daha önce ilan edilen, İran, Irak, İtalya, Çin, Güney Kore’ye ek olarak, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn vatandaşlarına tüm kara deniz ve hava giriş kapıları 1 Nisan’a kadar kapatıldı. Bu liste, Dünya sağlık örgütü verilerine göre sürekli olarak güncellenmektedir.

* Yabancıların yeni çalışma ön izni alma işlemleri 22 Mart’a kadar durdurulmuştur.

* Korona Virüsü ile ilgili ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler, devlet düzen ve denetim emirnamesi ile koruma altına alındı.

*Bu malların stoklanması, fahiş fiyata satılması konularında yasaya aykırı davrananlar hakkında gerekli soruşturmaların yapılması yetkisi ilgili banlıklarımıza verildi.

*Okullardaki tüm, sportif, kültürel aktiviteler 3 Nisan tarihine kadar askıya alındı.

* Tüm Sinema, Tiyatro, Festival, Konser ve diğer kitle toplantıları mitingler de dahil 22 Mart tarihine kadar iptal edildi.

* Tüm spor müsabakaları 22 Mart tarihine kadar ertelendi”

Başbakan Ersin Tatatar, halka sesleniş konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Değerli vatandaşlarım korona virüsle mücadelede en önemli unsurlardan biri de panik yapmadan kişisel önlemlerimizi almaktır.

O yüzden sizlerde ricam Sağlık Bakanlığımızın bu yöndeki yayınlarını mutlaka okumanız ve uygulamanızdır.

Bu arada ülkemizde her hangi bir malın sıkıntısı yoktur.

Gıda sıkıntısı asla olmayacaktır.

Bunu bilerek davranmanızda fayda vardır.

Gün her şeyin bir tarafa bırakılarak İnsanlığın, ülkelerin, bireylerin birlikte hareket etme günüdür.

İnanıyorum ki insanlık bu salgını da en kısa sürede yenecektir.

Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyor, sağlıklar diliyorum”