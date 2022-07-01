Tatar: "Halkımız çalışıyor, bu ülkede üretim, yatırım yapıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ticaret Odası tarafından organize edilen 2021-22 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu’na katılarak, burada yapılan sunumları dinledi ve değerlendirmelerde bulundu.

KTTO Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve bazı milletvekilleri yanında, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, akademi ve yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu birer konuşma yaptı.

- Tatar: “Ülkede artan nüfus, öğrenci ve turist akışı göz önüne bulundurulduğunda, üretilenlerin ihracatı yanında, bu nüfusun tüketimine sunulabilmesi de gereklidir”

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında, bu yıl Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu’nun 13’üncüsünün yayınlandığını ve bugüne kadarki tüm sunumlara katılmış olduğunu belirterek, turizm, öğrenci sektörü ve tarım gibi mukayeseli avantajlara sahip olan bu ülkede ihracatın öneminin yanında, öğrenci ve turistlerle birlikte ülkede artan nüfusa, halkın ürettiklerinin sunulabilmesinin gerekliliğine değindi.

Tatar, ülkedeki beşeri sermayenin çok değerli olduğuna, İngiltere’de bir çok Kıbrıslı Türk’ün büyük başarılar elde ettiğine işaret ederek, bu ülkede de halka imkan verildiğinde büyük başarılar elde edebileceğini söyledi ve ülkede durmadan çalışan, geleceğe inanan, tüm olumsuzluklara rağmen yatırım yapan büyük dinamiklerin olduğuna dikkat çekti.

- “Ek mesaisi ödenmedi diye Meclis’te bir milletvekilinin sözü kesilmesi kabul edilebilecek bir şey değildir”

Cumhurbaşkanı Tatar, her ne kadar rapor içerisinde sendikal düzenlemeler konusunda ülkenin ileri seviyede olduğu belirtilmiş olsa da, Meclis’te ek mesainin ödenmemesi nedeniyle, önemli bir yasanın oylanması öncesi bir milletvekilinin sözü kesildiğini söyledi ve “ Bu asla kabul edilecek bir şey değildir. Bunun ne sağ ve ne solla, ne farklı siyasi görüşle alakası yoktur. Dünyada birinci geldiğimiz nokta buysa, bunun notu aşağıya çekilebilir” şeklinde konuştu.

Türkiye’den su gelmesi projesinin başarısı ve önemini de vurgulayan Tatar, bu proje, ileride yapılacak yatırımlar, ülkenin mukayeseli avantajlarına bağlı olarak niş ürünlerin hem bu ülkenin tüketimi için hem de ihracat imkanları sayesinde, ülkede sürdürülebilir bir yapı oluşmasında güven sağladığını kaydetti.

- “ Tüm haksız kısıtlamalara rağmen 144 farklı ülkeden öğrencinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz”

“Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Akdeniz’de dünyanın en güzel ülkelerinin birinde yaşıyoruz” ifadelerini kullanan Tatar, ülkenin kültür ve tarihiyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ve üniversitelerin her şeye rağmen büyük başarılar elde ettiğini, tüm haksız kısıtlamalara rağmen 144 farklı ülkeden öğrencinin ülkeye geldiğini kaydetti.

- “ E-devleti başarmak hepimizin görevi olmalıdır”

Tatar, ülkede verimlilik ve refahın sağlanması için e-devletin başarılmasının önemi hakkında da konuşarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bunu başarabildiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bir önceki ziyaretinde pandemi döneminde e-devlet sayesinde Türkiye’de hiçbir vatandaşın işlerini halletmek için devlet dairelerine gitmek zorunda kalmadığını anlattığını söyledi.

Tatar, “Bu ekonominin sürdürülebilir olması, refahın artması için verimlilik esastır. E-devleti başarmak ve bunu siyasi anlamda istismar etmemek, başka yerlere çekmemek hepimizin görevidir. Bir an önce e-devlet, bir an önce verimlilik” dedi.

- “Enflasyon muhasebesine bakılarak, vergilerin yeniden değerlendirilmesi lazım”

Hükümetin açıkladığı ekonomik pakete dair Ticaret Odası’nın değerlendirmeleri hakkında da konuşan Tatar, “yüzde yüzü bulan enflasyon içerisinde mutlak surette enflasyon muhasebesine bakılması lazım” diyerek, hükümetin bu noktada vergileri devamlı surette gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, Ticaret Odası’na ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, tebrik etti.

- Bakan Amcaoğlu: “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak mevzuat çalışmalarınızı tamamlamak üzereyiz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu ise, sunumlarında aktardıkları bilgiler için akademisyenlere teşekkür ederek, söz konusu programların yapılabilmesi için, mevzuatların çağdaş hale getirilmesinin bilincinde olduklarını, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak bu noktada çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını kaydetti.

Amcaoğlu, uzun zamandır verimliliği tartışılan organize sanayi bölgelerine dair, yeni Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın Meclis’te komitelerde görüşülmeye başlandığını, Bakanlar Kurulu’nda ise, ilgili odaların da katılımı ile protokol hayata geçirildiğini ve 18 organize sanayi bölgesinin kendi sahipleri tarafından yönetilmesi ve devletin de bunu gözetmesi noktasında adımlar atılmaya başlandığını bildirdi.

Maliyetlerin aşağıya çekilmesi yönünde görüşmeler yapıldığını aktaran Amcaoğlu, enerji, enerji verimliği ve Enerji Üst Kurulu’na ilişkin yasalardaki gelişmeleri aktararak, yasaların geleceğe dair programların yapılmasına fırsat vermediği takdirde, her yıl bu platformlarda sorunların tartışılmaya devam edileceğini söyledi.

Amcaoğlu, “Bizim sorumluluğumuz hat safhada. Bu yıl bizlere tatil yok. Yaz dönemlerde, komitelerde mevzuatlar görüşülecek. Ekim ayında ise bunları ete kemiğe büründürmek zorundayız. Biz üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi.