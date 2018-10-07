Tatar: Halkımızı mağdur etmek BM ve  ABi’ye yakışmıyor

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, “ Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmamasının mağdurunun Kıbrıs Türk halkı olduğuna” dikkati çekti ve “ artık yeter. Halkımızı mağdur etmek Birleşmiş Milletler’le Avrupa Birliği’ne yakışmıyor “ dedi.

Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“ Kıbrıs konusunda New York’ta yapılan ve görüşmeler Rum tarafının ucu kapalı, kısa zamanda sonuca ulaşmayı amaçlayan yeni bir sürece girmeyeceğini ortaya koymuştur. Yine belli olmuştur ki, Rum tarafı doğal gaz arama işlemleri için Türk tarafınca yapılan ortaklık teklifine yanaşmadığı gibi yeni oldu bittiler yaratmak istemektedir.

Rumların Enosis amaçlı 1963’ü saldırılarının üzerinden 55, 1968 yılında Beyrut’ta görüşmelerin başlamasının üzerinden 50, federasyon kurulması için 1977’de imzalanan Denktaş-Makarios çerçeve anlaşmasının üzerinden 41, Annan Planı’nın referandumda Rumlar tarafından reddinin üzerinden 14, Sayın Akıncı ile Rum lider arasındaki görüşmelerin başlamasının üzerinden 3 buçuk yıl geçmiştir. Bu 55 yıllık sürede Türk tarafı pekçok kez anlaşma için gereken anlayışı ortaya koymuş ama Rum-Yunan ikilisi bir şekilde anlaşmadan kaçmıştır.

6 ay- bir yıl içinde Kıbrıs konusunun çözülebileceğini ilan eden Sayın Akıncı da yanılmış , o da Rum uzlaşmazlığı yüzünden hayal kırıklığı ile baş başa kalmıştır.

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler’in, hal böyleyken, Kıbrıs Türk Halkı’nı mağdur etmeleri ve hala Rum tarafına karşı bir tedbir alamamaları, savunduklarını iddia ettikleri insan hakları ve çağdaş değerlere aykırıdır.

Birleşmiş Milletler yakında Güvenlik Konseyi’ne sunacağı Kıbrıs raporunda Rum uzlaşmazlığını mutlaka dile getirmeli ve Kıbrıs Türk halkını mağduriyetten kurtarma zamanının geldiğini cesaretle ortaya koymalıdır.

Türk tarafı olarak biz de, Rum oyununlarına , uzlaşmazlığına daha fazla izin vermemeli, mağduriyetletimizin giderilmesi için uluslararası toplumdan istediklerimizi bir bütünlük içinde ortaya koymalıyız.”