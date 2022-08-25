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Tatar: Halkımızın lehine, önemli bir kazanım

umhurbaşkanı Ersin Tatar, tartışmalı geçen Meclis Genel Kurulu toplantısının sonunda "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"nın oy çokluğuyla kabul edilmesi hakkında açıklama yaptı.  Cumhurbaşkanı Tatar, halka, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmenin yolunun açıldığını söyledi.

25 Ağustos 2022 Perşembe 09:37
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Tatar: Halkımızın lehine, önemli bir kazanım


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklaması şöyle:

Meclis Genel Kurulu, dün bu sabaha kadar gerçekleştirdiği uzun mesai sonucunda, madde madde görüştüğü Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nı demokratik bir süreç sonucunda kabul etmiştir.

Halkımızın iradesinin temsili Yüce Meclis’imizin aldığı bu kararla birlikte, belediyelerimizin yapısal sorunlarının çözümü konusunda en büyük adım atılmış, direkt olarak kentsel ihtiyacın karşılandığı, halka en yakın idari yönetim organları olarak kabul edilen, halkla iç içe kurumlarımız olan belediyelerin çok daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesinin yolu açılmıştır.

Belediyelerin yeniden yapılandırılmasını sağlayacak bu yasayla, sayıca fazla olan belediyelerin fiziki ve beşeri olanakları birleştirilerek halka daha kaliteli ve verimli hizmet verilmesi sağlanacaktır…

Ortak hedefimiz; belediyelerin günün koşullarına ve halkın beklentilerine cevap verebilmesi olmalıdır.

Halkımıza günün koşullarına uygun, etkin hizmet verilmesiyle ilgili gerekli yasal düzenlemenin bu denli geciktiği bir ortamda, Meclis Genel Kurulu’nda dün yasalaşan tasarıyla birlikte belediyelerle ilgili reform çalışmalarının ivedilikle yaşam bulacak olması; yerel yönetimlerin, dolayısı ile direkt olarak halkımızın lehine, önemli bir kazanımdır.

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