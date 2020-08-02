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Tatar, Hastaların bayramını kutladı

Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cengiz Topel Hastanesini ziyaret ederek hastaların ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

02 Ağustos 2020 Pazar 17:49
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Tatar, Hastaların bayramını kutladı

Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cengiz Topel Hastanesini ziyaret ederek hastaların ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Tatar, hastaları tek tek ziyaret ederken, sağlık çalışanları ile bir de toplantı gerçekleştirdi.

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