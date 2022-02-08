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Tatar: “Haziran ayında belediye seçimlerinin olacağını düşünüyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…

08 Şubat 2022 Salı 10:52
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Tatar: “Haziran ayında belediye seçimlerinin olacağını düşünüyorum”
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ÖZEL HABER

Haziran ayında gerçekleşecek olan Belediye Seçimleri hakkında konuşan Tatar, “Anayasaya göre haziran ayında seçim olması gerekir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde pandemiden dolayı o zamanki genel mutabakat seçimlerin 6 ay ertelenmesiydi. O dönem Başsavcılıktan görüş aldık ve olağan üstü şartlardan dolayı da genel mutabakat sağlandığı için Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 ay ertelendi. Ancak Belediye seçimleri için öyle bir durum yoktur. Sanıyorum ki haziran ayında bu seçimler olacak. Herkes hesabını kitabını ona göre yapsın. Ben Haziran ayında belediye seçimlerinin olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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