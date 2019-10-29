Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen

Tatar: Hazırladığımız video Türkiye’de ücretsiz yayınlanmıştır

29 Ekim 2019 Salı 20:04
Tatar: Hazırladığımız video Türkiye’de ücretsiz yayınlanmıştır

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Kuruluş Yıldönümü nedeniyle hazırladıkları videonun Türkiye’deki televizyon kanalında tamamen ücretsiz olarak yayınlandığını açıkladı…

Başbakan Ersin Tatar, bir gazetede yer alan “ Özersay ‘Maliye zor günlerden geçiyor’ demişti, Tatar Kanal D’ye on binlerce liralık reklam verdi! başlıklı haberin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıldönümünü kutlamak Türkiye’deki kardeşlerimizin sevincine ortak olmak maksadıyla hazırladığımız video birçok ulusal ve yerel tv kanalında sırf ikili ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamak için tamamen ücretsiz olarak yayınlanmıştır. Bu konuda isteyen istediği kanala başvurup bilgi alabilir. Dolayısıyla herkesi sağduyu ve birlik yoluna davet ediyorum. Gün, kişisel menfaatler peşindekoşma günü değil, ulusal faydada, devlet halk menfaatlerinde birleşme uzlaşma günüdür” ifadelerine yer verdi.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin TatarTürkiye’nin Kuruluş YıldönümüVideoücretsizHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 2019-10-29 21:53:26

Devletin kasasıbda yalakalık kalemi varmıydı acaba? Varsa tamamı sn.tatarın kontrolünde olacak herhalde!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC'de kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC'de kutlandı
Erhürman taziye mesajı yayımladı
Erhürman taziye mesajı yayımladı
Üstel:Turizm sürdürülebilir kalkınma için önemli bir güç
Üstel:Turizm sürdürülebilir kalkınma için önemli bir güç

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim