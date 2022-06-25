Tatar: “Hedef eskisinden daha iyi bir orman yaratmaktır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik bölgesinden başlayıp 20 kilometrelik bir alana yayılan yangının söndürme ve soğutma çalışmalarına rehavete kapılmadan devam edileceğini bildirdi.

Tatar, dün akşam yağan etkili yağmurun yangının sönmesine yardımcı olduğunu, ancak kriz komitesi olarak tedbiri elden bırakmadan yangın tamamen sönene kadar çalışmaların devam etmesi kararı aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik’teki yangın bölgesini ziyaret etti. Tatar, burada basına yaptığı açıklamada, yağmurla sönen yangına karşı rehavete kapılmadan incelemelere bugün de devam ettiklerini kaydetti.

Yangının etkili olduğu tüm bölgelere yağmur düştüğünü ifade eden Tatar, 20 kilometrelik alanda etkili olan yangına karşı, kriz komitesi olarak, tedbiri elden bırakmadan, tamamen sönene kadar çalışmaların devam etmesi kararı aldıklarını işaret etti.

Yangın söndürme uçağı ile helikopterin çalışmaya devam ettiğini ifade eden Tatar, İskele’de, belediye başkanı ve kaymakam ile değerlendirme yaptıklarını, halkla konuştuklarını ve değerlendirmeler yaptıklarını anlattı.

KTBK ve Güv.KK başta olmak üzere Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ve tüm ilgili tarafların çok iyi bir koordinasyon içinde yangının daha da büyümesinin önüne geçtiğini ifade eden Tatar, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına karşı gerekli koridorlar oluşturulmasaydı, yangının Karpaz’a kadar devam edebileceğine dikkat çekti.

Buradaki toplumsal seferberlik ve koordinasyonun, yangının ilerlemesini durdurduğunu ifade eden Tatar, “Bu büyük bir başarıydı, mutluyuz, eksiklikler mutlaka vardır ama buradaki seferberlik tüm tarafların birliği bizi mutlu etti” dedi.

Yangına karşı en önemli katkının İHA’lardan geldiğini belirten Tatar, İHA’ların alevlerin yerini gösterdiğini ve hem karadan hem havadan müdahalelere yardımcı olduğunu anlattı.

Türkiye’den KKTC’ye yanan bölgeler için 1 milyon fidan gönderileceği haberinin de çok sevindirici olduğunu ifade eden Tatar, “Hedef eskisinden daha iyi bir orman yaratmaktır” dedi.

Ormanların KKTC’nin oksijen kaynağı olduğuna işaret eden ve orman çalışmalarının önemine vurgu yapan Tatar, Tarım Bakanlığı, Orman Dairesinin bu çalışmalara hemen başladığını, ilk önce temizlik yapılacağını ve hemen fidanların dikileceğini kaydetti.

“Türkiye’nin de desteğiyle gelecek nesillere ormanlarımızı en iyi şekilde bırakacağız” diyen Tatar, halka geçmiş olsun dileklerini iletti, tüm kurum kuruluşlara seferberlik için teşekkür etti.

Yağmurun da zamanında geldiğini ve yangının sönmesinin teselli olduğunu ifade eden Tatar, bu kadar çabaya karşı yanan orman, ağaç ve canlılardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yangınlarla dünyanın da baş edemediğini, en gelişmiş ülkelerin bile zaman zaman yetersiz kaldığını işaret eden Tatar, yangınlarla mücadele veren Türkiye’ye de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının söndürülmesi için olağanüstü bir çaba ortaya konduğunu ve bu konuda gerekli derslerin çıkarıldığına da inanç belirten Tatar, tüm ilgili tarafların bu konuda edindiğini koordinasyon, çalışma disiplini ve tecrübesini geleceğe yansıdacağına ve bu gibi felaketlere hazırlıklı olacağına inanç belirtti.

Tatar, basın kuruluşlarına da halka doğru bilgiyi aktarıp, seferberlik için destek vermesinden ötürü teşekkür etti.