Tatar: Hedef halkımızın refahını arttırmak

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması’nda yer alan “Altyapı ve Reel Sektörİçin Mali İşbirliği Aracı”nın ( ARMA) Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ayrılan kaynakların daha etkin kullanılmasını amaçladığını belirtti.

Hedefin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının refah ve mutluluğunu artırmak olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, Türkiye tarafından Kıbrıs Türkü’nün yararı için yapılanları çarpıtmak, başka noktalara çekmenin Kıbrıs Türkü’ne hiçbir fayda sağlamadığını aksine zarar verdiğini kaydetti.

Tatar yazılı açıklamasında, ARMA modelinin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde uygulanan modelin benzeri olduğunu kaydetti ve “Türkiye’nin bize bir şeyleri dikte etmesi, bizim devre dışı olmamız diye bir durum söz konusu değildir. Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü’nün yararınadır” dedi.

“EKONOMİMİZİ CANLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duydukları bir dönemden geçtiklerini ifade eden Tatar, “Bir taraftan başarı ile sürdürmekte olduğumuz koronavirüsle mücadelemizi tedbiri elden bırakmadan, rehavete kapılmadan sürdürüyor, diğer taraftan ekonomimizi canlandırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Tatar, koronavirüsle mücadelede halkla birlikte uyum içinde çalışarak başarıya ulaştıkları gibi ekonomiyi canlandırma, sorunları aşma çabalarında da halkla ve tüm ilgililerle birlikte çalışarak başarıya ulaşacaklarına inandıklarını ifade etti.

Hedeflerinin ekonomiyi canlandırarak yeni bir atılım sürecine girmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, Türkiye’yle imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması’nın amacının da bu olduğunu dile getirdi.

Bu anlaşmada yer alan ARMA Modeli’nin Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ayrılan kaynakların daha etkin kullanılmasını amaçladığını anlatan Tatar, şunları kaydetti:

“YAPILAN DÜZENLEME KIBRIS TÜRKÜ’NÜN YARARINADIR”

“Bilindiği üzere uzunca bir süredir herkes, ya Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yatırımlar için hibe olarak ayırdığı kaynakların proje yapılmaması dolayısı ile kullanılamadığından ya da başlanan projelerin kaynak akışının durması, veya diğer sorunlar yüzünden zamanında bitirilememesinden yakınıyordu.İşte ARMA modeli bunu ortadan kaldırmak için kuruldu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında KKTC’deki yatırımlar için kurulan bu model Avrupa Birliği’nce finanse edilen projelerde uygulanan modelin benzeridir.Kimse halkımızın kafasını bulandırmaya kalkışmasın, birlik beraberliğimize zarar verecek yanlış yorumlar yapmasın. Türkiye’nin bize bir şeyleri dikte etmesi, bizim devre dışı olmamız diye bir durum söz konusu değildir. Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü’nün yararınadır”.

“Tüm hükümetlerin şimdiye kadar uyguladıkları eski sistemde de yine Türkiye sunduğumuz projelere uygunluk verir, bunların maliyetine göre hibe amaçlı kaynak ayırırdı, şimdi de öyle olacak” diyen Başbakan Tatar, ancak bu kez, kurulan mekanizma ile projelerin hazırlanmasından sonuçlanmasına kadar ciddi bir ekip çalışması, iş takibi ve sonuca gitme durumunun söz konusu olacağını belirtti.

Tatar ARMA ile kurulan yeni modelle ilgili şu bilgileri verdi:

“Şöyle ki; Önce ilgili Bakanlık uygulama birimi tarafından bir proje hazırlanacak ve bu proje Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Maliye Bakanlığı’na iletilecektir.Tüm Bakanlıklardan gelecek projeler Maliye Bakanlığı’nda toplandıktan sonra topluca Maliye Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik Heyet Başkanına iletilecektir.Bu proje önerilerinin gerekli iç değerlendirmeleri, KKTC Teknik Heyet Başkanı huzurunda, ilgili Bakanlık ve KKTC Maliye Bakanlığı yetkilileri arasında yapıldıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği ofisine sunulacak ve burada yine KKTC yetkilileri ile bir ortak değerlendirme yapılacak.Ortak değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak durum, yıllık bütçenin öncelik ve proje bazında sonlandırılması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyetine bildirilecek.Türkiye Teknik Heyeti de Hibe Protokolü ile birlikte raporunu ve projeyi Türkiye’nin Kıbrıs İşleriKoordinatörlüğüne, ardından da onay için Kıbrıs İşlerinden sorumlu Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamına sunulacak.Onaylanan projenin hemen ihalesi yapılacak ve uygulamasına geçilecek.İhale ilgili Bakanlık ile ihaleyi kazanan firma arasında imzalanacak.10 kişiden oluşacak Başbakanlık Proje İzleme Komitesi projelerin uygulanmasını izleyecek ve kontrolünü yapacak. ARMA ile kurulan model budur”.