Tatar: “Hedefimiz Güçlü Ekonomi, Güçlü KKTC”

UBP’den yapılan açıklamaya göre Tatar, UBP ilçe başkanlıklarına başlattığı ziyaretler çerçevesinde bugün Girne İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tatar’a ziyaretinde UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.



UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, Tatar’ın ziyareti dolayısı ile yaptığı konuşmada, UBP’nin birlik ve beraberlik içinde yeni başarılara imza atacağını kaydetti.



“EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR”



Tatar, Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanlığı’nı ziyareti sırasında parti binasının balkonuna çıkarak toplanan partililere seslendi.



Tatar konuşmasında, “Biz, UBP’liler olarak, bir birimize bağlıyız, birbirimizi seviyor, sayıyoruz. Halkın içindeyiz, halkla beraberiz. ‘Biriz, beraberiz’ diyoruz. Bu da bizim en büyük gücümüzdür” dedi.



UBP’de yoğun bir çalışma temposuna girilmekte olduğunu ifade eden Ersin Tatar, bütçe görüşmelerinin ardından şimdi, UBP komite çalışmalarının başlayacağını, partinin süratle iktidara hazır hale geleceğini kaydetti.





Tatar, güçlü bir devlet için güçlü bir ekonominin şart olduğunu, KKTC’nin yaşatılmasını temel hedef olarak önüne koyan bir parti yönetimi olarak ekonomik kalkınmanın öneminin bilinci ile çalıştıklarını ifade etti ve şöyle konuştu:“Bugünkü hükümet ne yaptığını bilmiyor. Ekonomik kalkınma vizyonları yoktur. ‘al gülüm, ver gülüm’ ilişkisi ile hükümeti sürdürüyorlar. Ülkeye bir faydaları yoktur. Türkiye ile ekonomik ve mali işbirliği protokolünün imzalanmasını bile başaramadılar. Öyle bir gayretleri bulunmuyor. Oysa UBP, Türkiye ile konuşur, uzlaşır ve bu halkın ilerlemesi için gerekeni yapar. O nedenledir ki tüm eserlerin altında UBP’nin imzası vardır. Üniversiteler, turizmdeki gelişmeler, yol, göletler, Türkiye’den su ve elektrik getirilmesi bizim projelerimizdir. Bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Özel sektörün önünü açacağız. Gerekli reformları yaparak ülkeyi kalkındıracağız.UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ilçe toplantı salonunda da bir konuşma yaptı vekonusuna da değindi.Kıbrıs’ta federal bir çözüm olamayacağının, Rum tarafının federasyon beklentisi ile Türk tarafının federasyondan anladığının çok farklı olduğunun Crans - Montana’da netleştiğini ifade eden Tatar özetle şunları kaydetti:“Anastasiadis garantilere karşıdır; siyasi eşitliğimizi, yönetime etkin katılımımızı istemediğini bizi azınlık olarak gördüğünü bize ancak % 20 hak verebileceğini açıkça söylüyor. Bu da demektir ki bizimle ortaklıktan yana değildir. Öyleyse masada iki ayrı devletli bir Kıbrıs dahil alternatif çözümler görüşülmelidir. Eski koşullarda masaya oturmak yok. Sayın Akıncı dikkatli olmalıdır. Anavatan Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e KKTC’nin en büyük, en güçlü partisi olarak bu görüşlerimizi iletmiş bulunuyoruz.”