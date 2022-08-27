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Tatar: Hepimiz biriz, birlikteyiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, KKTC Engelliler Spor Federasyonu ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği iş birliğinde düzenlenen 3. Engelsiz Mavilik etkinliğine katıldı.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:10
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Tatar: Hepimiz biriz, birlikteyiz


Bedensel engellileri tüplü dalışla buluşturarak engelsiz bir şekilde su altı güzelliklerini görmelerini amaçlayan etkinlikte Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi uzman eğitmenleri, katılımcıları dalışla ilgili bilgilendirdi ve ardından tüplü dalışlara geçildi.

Alsancak Sivil Savunma Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir yıl sonra yeniden bu etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti paylaşarak birlik ve dayanışma ruhu içinde ülkemize sahip çıkmanın ve devlet olmanın erdeminin öneminin altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkının engelli bireyler konusundaki hassasiyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, engelli bireylere imkanlar ölçüsünde sahip çıkmak için yapılan farklı organizasyonlar ve çalışmalar olduğunu söyledi.

“Hepimiz biriz, birlikteyiz, yaşamın engelsiz olması lazım. Engelleri aşmak için buradayız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Engelli bireylerin hayata bağlanarak halkımızdan soyutlanmamaları için yürütülen çalışmaların başarıyla devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, engellerin aşılması için halkımızın desteğiyle çalışmaların daha da ileriye taşınmakta olduğunu kaydetti.

İzolasyonlara maruz kalan Kıbrıs Türk halkının engelleri aşma mücadelesi içinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, engelleri aşarak geleceğe daha emin adımlarla ilerlemek için uğraş vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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