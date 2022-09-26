Tatar: “Hepimizin ortak sevdası ülkemize olan bağlılığımızdır”

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, New York’ta yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarihinin köklü olduğunu ve milli bağların her zaman güçlü olduğunu kaydetti.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin öz vatanını asla unutmadığını ve ülkeyle bağlarını her koşulda sürdürerek, koparmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu da, mücadelemizi birbirimizden aldığımız güç ve azimle sürdürdüğümüzün en şeffaf göstergesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta ancak egemen eşitlik temelinde ve eşit uluslararası statünün kabulü, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle bir antlaşmanın mümkün olabileceği yönünde ortaya konulan yeni Kıbrıs Türk siyasetini, New York’ta yeniden ortaya koyduklarını kaydetti.

Kıbrıs Türklerini azınlık yapmayı, Anadolu ile olan kadim bağlarını koparmayı ve Anavatan Türkiye’nin adadan çekilmesini hedefleyen oyunları asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Tatar, AB mekanizması içinde Kıbrıs Türklerinin güvenliğinin sağlanması durumunun inandırıcı olmadığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta KKTC’nin resmen tanınmasına yönelik yaptığı tarihi konuşmanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ta bir Türk devleti olarak ilelebet bağımsız ve egemen olarak yaşayacağız ve kendi geleceğimizi tayin edebileceğimiz şekilde bir antlaşma olabileceğini dünyaya duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk mücadelesinin ve kahramanlığının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Herkesin ortak sevdası ülkemize olan bağlılığımızdır” şeklinde konuştu.



Kıbrıs Türk Cemiyeti başkan ve üyeleri ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs meselesinde yürüttüğü politikaya destek belirterek, New York’ta kurulmuş olan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun yardımları ile Amerikan Kongresi’nde ve resmi makamlarda Kıbrıslı Türklerin sesini ve haklı davasını savunmaya çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.